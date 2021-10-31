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    • Televizyon
    • 31.10.2021 19:00
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    • 31.10.2021 19:00
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    Beni Hayatım dizisi Ali Aslan gerçekte kim? Genco Özak kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, sevgilisi kim? Genco Özak'ın oynadığı diziler!

    Beni Hayatım dizisi bu akşam Star TV ekranlarında 1. bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dizinin oyuncu kadrosu bir hayli dikkat çekti. Özellikle başrol oyuncusunun siması diziseverlere hemen tanıdık geldi. Çukur dizisiyle ününe ün katan Genco Özak, Beni Hayatım dizisinde Ali Aslan karakterine hayat veriyor. İşte Beni Hayatım dizisi Ali Aslan gerçekte kim? Genco Özak kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, sevgilisi kim? Genco Özak hangi dizlerde oynadı? sorularının yanıtları...

    takvim.com.tr
    Beni Hayatım dizisi Ali Aslan gerçekte kim? Genco Özak...

    Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ile Genco Özak'ın birlikte rol aldığı Benim Hayatım dizisi dizi sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Günlerdir fragmanı yayınlanan dizi televizyon izleyicilerinin merakını cezbetmeyi başardı. Sektöre nefes aldırması planlanan Beni Hayatım dizisi artık her pazar günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Genco Özak hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki; Beni Hayatım dizisi Ali Aslan gerçekte kim? Genco Özak kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, sevgilisi kim? İşte Genco Özak'ın oynadığı diziler!

    BENİM HAYATIM DİZİSİ ALİ ASLAN GERÇEKTE KİM?

    Benim Hayatım dizisinde Ali Aslan karakterine ünlü oyuncu Genco Özak hayat veriyor. Özak en son Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Çukur dizisinde karşımıza çıkmıştı.

    GENCO ÖZAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ?

    22 Kasım 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Genco Özak, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Oyunculuğa adımını ise 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi ile attı.

    1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcu olan Genco Özak, en son Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandırmıştı.

        GENCO ÖZAK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

        2021- Çukur (Kulkan Erdenet) (TV Dizisi)
        2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)
        2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)
        2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

        2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)
        2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)
        2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)
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        Haberler Televizyon Beni Hayatım dizisi Ali Aslan gerçekte kim? Genco Özak kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, sevgilisi kim? Genco Özak'ın oynadığı diziler!
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