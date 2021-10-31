Beni Hayatım dizisi Ali Aslan gerçekte kim? Genco Özak kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, sevgilisi kim? Genco Özak'ın oynadığı diziler!

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ile Genco Özak'ın birlikte rol aldığı Benim Hayatım dizisi dizi sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Günlerdir fragmanı yayınlanan dizi televizyon izleyicilerinin merakını cezbetmeyi başardı. Sektöre nefes aldırması planlanan Beni Hayatım dizisi artık her pazar günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Genco Özak hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki; Beni Hayatım dizisi Ali Aslan gerçekte kim? Genco Özak kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, sevgilisi kim? İşte Genco Özak'ın oynadığı diziler!