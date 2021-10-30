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    • Televizyon
    • 30.10.2021 14:56
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    • 30.10.2021 14:56
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    Arka Sokaklar 15 yıldır böylesini görmedi 'hiç mi dönüp tekrar bakmıyorsunuz!' Sosyal medyada kıvılca kıyamet koptu pes

    Kanal D ekranındaki macerasına 15 yıldır devam eden, Türk televizyon tarihine bir rekora imzasını atan Arka Sokaklar'daki bir hata sosyal medyayı yerinden oynattı. 15 sezondur ekranlarda dimdik duran Arka Sokaklar için her sezon sonu final iddiaları çıksa da, cuma akşamları aldığı reytinglerle hala dimdik ayakta. Arka Sokaklar'ın reytingleri çok iddialı, yeni dizilerden katbekat daha iyi şuan. Ama gelin görün ki bazı detaylar yine de izleyicinin gözünden kaçmıyor...

    Arka Sokaklar 15 yıldır böylesini görmedi

    Arka Sokaklar 15 yıldır böylesini görmedi 'hiç mi dönüp tekrar bakmıyorsunuz!' Sosyal medyada kıvılca kıyamet koptu pes... Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına yıllardır kesintisiz olarak devam eden Arka Sokaklar, izleyiciyi çileden çıkaran bir hatayla gündeme geldi. 15 yıldır çekilen bir dizi için normal karşılanabilir mi bu hatalar bilinmez ancak araştırdıkça öyle hatalar çıkıyor ki pek akıl alır gibi değil. O anları gören pek çok izleyici 'bizi aptal yerine koyamayın' yorumunu yaptı.

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığını Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne ise kıyameti koparan bir hata ekranlara geldi.

    Seyirci ise bunun anında fark etti ve Twitter gibi sosyal mecralardan diziyi topa tuttular.

        Dizinin 600. Bölümünde Alp Korkmaz'ın hayat verdiği Ali karakteri diziden çıkarılmıştı. Bir anda diziden çıkarılan oyuncu, konu hakkında ise bir açıklama yapmamıştı.

        Dizinin yapım taşlarından biri olan Alp Akdoğan'ın apar topar çıkarılışını üzerinden atamayan seyirci birde bu skandal hatayı görünce çileden çıktı!

        Dizinin ekranlara gelen son bölümlerinden birinde Bahar karakteri Tekin'in açmış olduğu canlı yayını izliyor.

            Konu hakkında yanındaki arkadaşıyla konuşan Bahar'ın elindeki telefon sabit kalmasına rağmen; kamera yön değiştirince o skandal patlak veriyor.

            Sevilerek izlenen dizide Bahar'ın elindeki telefonun Tekin'in açmış olduğu canlı yayında olması gerekirken; kamera yönü değişince Instagram sayfasında olduğu görülüyor.

            Birkaç saniye önce Tekin'in canlı yayınında olan ve halen canlı yayındaymış gibi arkadaşıyla konuşan Bahar'ın kamera değiştiğince canlı yayından çıkması ise "Bu kadarı da pes artık" yorumlarını yaptılar.

            Dizinin özensiz çekildiğini dile getiren seyirciler bu durumun sık sık yapıldığını dile getirdiler. Bu durumun sıkça tekrarlanmasından dolayı ise "Seyirciyi aptal yerine koymak bunlar" yorumunda bulundular.
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            Haberler Televizyon Arka Sokaklar 15 yıldır böylesini görmedi 'hiç mi dönüp tekrar bakmıyorsunuz!' Sosyal medyada kıvılca kıyamet koptu pes
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