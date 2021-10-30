Arka Sokaklar 15 yıldır böylesini görmedi 'hiç mi dönüp tekrar bakmıyorsunuz!' Sosyal medyada kıvılca kıyamet koptu pes

Birkaç saniye önce Tekin'in canlı yayınında olan ve halen canlı yayındaymış gibi arkadaşıyla konuşan Bahar'ın kamera değiştiğince canlı yayından çıkması ise "Bu kadarı da pes artık" yorumlarını yaptılar.

Dizinin özensiz çekildiğini dile getiren seyirciler bu durumun sık sık yapıldığını dile getirdiler. Bu durumun sıkça tekrarlanmasından dolayı ise "Seyirciyi aptal yerine koymak bunlar" yorumunda bulundular.