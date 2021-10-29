EDHO ne zaman başlayacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? EDHO fragman...

EDHO ne zaman başlayacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sezon finali sonrasında başlaması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun 26 Ekim'de başlaması beklenirken yayın akışında değişiklik yaşandı. Peki ATV'nin fenomen dizisi yeni bölümleriyle ne zaman ekrana gelecek? EDHO oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar...
EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
26 Ekim 2021'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. Sezon ilk bölümünü izlemek için TV karşısına geçenler dizi yerine "Baba Parası" filmiyle karşı karşıya geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için yeni tarih ise henüz açıklanmadı.
EDHO SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.