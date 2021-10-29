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    • Televizyon
    • 29.10.2021 16:16
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    • 29.10.2021 16:17
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    EDHO ne zaman başlayacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? EDHO fragman...

    Dizi severler EDHO ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. ATV’de Salı akşamları 6 sezondur yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 26 Ekim Salı akşamı yayınlanması beklenen dizi yayın akışından kaldırılınca izleyicileri oldukça meraklandırdı. Peki yeni tarih açıklaması geldi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? ATV’nin fenomen dizisi EDHO’nun yeni sezon kadrosuna hangi oyuncular katıldı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    EDHO ne zaman başlayacak?

    EDHO ne zaman başlayacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sezon finali sonrasında başlaması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun 26 Ekim'de başlaması beklenirken yayın akışında değişiklik yaşandı. Peki ATV'nin fenomen dizisi yeni bölümleriyle ne zaman ekrana gelecek? EDHO oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar...

    EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    26 Ekim 2021'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. Sezon ilk bölümünü izlemek için TV karşısına geçenler dizi yerine "Baba Parası" filmiyle karşı karşıya geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için yeni tarih ise henüz açıklanmadı.

    EDHO SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

        EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

        Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

        Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

        İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

        Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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