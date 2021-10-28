Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları belli oldu mu?

30 Eylül'de 2. sezonuyla dijital platform Netflix'te izleyici karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin 3. sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Pınar Deniz, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin 2. sezonunda da heyecan dolu gelişmeler yaşandı. İzleyiciler şimdi 3. sezon tarihiyle ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları netleşti mi? İşte bilgiler...

AŞK 101 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101 3. sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 3. sezonla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.