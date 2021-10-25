Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kapan isim...

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altını kapan isim hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'nin sevilen yarışmasında Safiye Soyman'ın sunuculuğu ile ekrana gelen yeni haftada yine heyecanlı gelişmeler yaşandı ve rakabetten dolayı yine tartışmalar eksik olmadı. Peki bugünün yemeğini en güzel hangi yarışmacı yaptı? Gelinim Mutfakta'nın çeyrek altınını alan yarışmacı…
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yeşim:
Yaren:
Aslıhan:
Damla:
22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu. bu hafta eleme yapılmadı.