Reyting kurbanı oldu! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı dizisi oyuncuları kim? Yalancı nerede çekiliyor?

Son dönemlerde tek tek ipleri çekilen dizilere bir yenisi daha mı ekleniyor? Geçtiğimiz aylarda Show TV ekranlarında 1. bölümüyle izleyici beğenisine sunulan Yalancı dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin zor zamanlardan geçtiği reytinglerde istenilen sonuçlarının elde edilemediği öğrenildi. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizi hakkında kanalın ne karar vereceği merak edildi. 22 Ekim Cuma akşamı saat 20:00'da yeni bölümü yayınlanacak dizi hakkında Yalancı dizisi oyuncuları kim? Yalancı nerede çekiliyor? Yalancı dizisi final mi yapıyor? soruları gündemde yer alıyor. İşte cevapları...
YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin
YALANCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yalancı dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beykoz gibi semtlerinde çekilen Yalancı dizisinde renkli görüntüler oluştu.
YALANCI FİNAL Mİ YAPACAK?
Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak edildi. Cuma günleri reytinglerde alt sıralarda olan dizi için devam kararı alındı. Yabancı bir diziden uyarlama olan dizi için Show TV harekete geçti. İlk sıraya yerleşmeyi bekleyen Yalancı için tanıtımlar daha fazla artırılarak, yükseliş hedeflenecek.
Şuan için final yolu gözükmezken önümüzdeki haftalarda da reyting sıralaması kötü olması durumunda yeni bir karar verilebilir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.