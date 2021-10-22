Reyting kurbanı oldu! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı dizisi oyuncuları kim? Yalancı nerede çekiliyor?

YALANCI FİNAL Mİ YAPACAK?

Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak edildi. Cuma günleri reytinglerde alt sıralarda olan dizi için devam kararı alındı. Yabancı bir diziden uyarlama olan dizi için Show TV harekete geçti. İlk sıraya yerleşmeyi bekleyen Yalancı için tanıtımlar daha fazla artırılarak, yükseliş hedeflenecek.

Şuan için final yolu gözükmezken önümüzdeki haftalarda da reyting sıralaması kötü olması durumunda yeni bir karar verilebilir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.