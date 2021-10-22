Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın finaline gelindi. 22 Ekim Cuma günü kazanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Program formatına göre en güzel yemeği yapıp, 4 yarışmacı ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla yayınlanan programda bugünün birincisi araltırılıyor. Peki TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?
22 EKİM CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın en yüksek puanını toplayan ve birinciliği kazanan yarışmacı açıklandığı takdirde haberimizde yer verilecektir.
18- 22 EKİM YARIŞMACILARI KİMLER?
Zeynep Hanım
Seda Hanım
Selda Hanım
Onur Bey
Oktay Bey