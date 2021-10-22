22 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim mutfakta puan durumu nasıl? Bu cuma altın bileziğin sahibi kim oldu?

22 Ekim Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. İzleyiciler büyük bir merakla haftanın birincisini ve elenen yarışmacıyı araştırmaya başladı. Kıyasıya mücadeleyle geçen haftanın sonunda vatandaşlar tarafından, "Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?" Sorularının cevabı merak edilerek araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler!
22 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.
22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.
22 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu.