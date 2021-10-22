22 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim mutfakta puan durumu nasıl? Bu cuma altın bileziğin sahibi kim oldu?

22 Ekim Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. İzleyiciler büyük bir merakla haftanın birincisini ve elenen yarışmacıyı araştırmaya başladı. Kıyasıya mücadeleyle geçen haftanın sonunda vatandaşlar tarafından, "Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?" Sorularının cevabı merak edilerek araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler!