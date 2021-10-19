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    • 19.10.2021 21:26
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    Tadelle reklamında oynayan kız kim? Tadelle’nin yeni reklam yüzü kim? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Televizyon ekranlarında sıklıkla rastlanan Tadelle reklamında oynayan kız kim? Dizi, film ve programların arasında yayınlanan reklamlar izleyiciler tarafından oldukça dikkat çekiyor ve oynayan kişilerin isimleri, hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. Son zamanlarda çok fazla rastlanan ve eğlenceli şarkısı, klibi ile çok sevilen Tadelle reklamındaki kızın kim olduğu merak edildi. Tadelle’nin yeni reklam yüzü kim? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Pınar Deniz hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Tadelle reklamında oynayan kız kim?

    Tadelle reklamında oynayan kız kim? Tadelle'nin yeni reklam yüzü kim? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'de Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan ve son zamanda başarılı oyunculuğu ile sıklıkla gündeme gelen Pınar Deniz Tadelle'nin reklam yüzü oldu. İşte güzel oyuncu Pınar Deniz'in hayatına dair ayrıntılar…

    TADELLE REKLAMINDA OYNAYAN KIZ KİM?

    Tadelle reklamında şu sıralar Yargı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Pınar Deniz oynuyor.

    PINAR DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Ayrıca Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

        Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini üstlenen güzel oyuncu son olarak Yargı dizisinde başrol olarak ekranlarda yer alıyor.

        Rol aldığı dizi ve filmler:

        Yıl Yapım Aldığı Rol

        2014 Sil Baştan (Evrim)

        2015 Beyaz Yalan (Azra)

        2016-2018 Vatanım Sensin (Yıldız) Başrol oyuncusu

        2018 Bir Deli Rüzgar (Gökçe Yücel) Başrol oyuncusu

        2020 Aşk 101 (Burcu) Başrol oyuncusu

        2020 Menajerimi Ara (Kendisi) Konuk oyuncu

        2021 Aşk 102 (Burcu) Başrol oyuncusu

        2021 Yargı (Ceylin) Başrol oyuncusu
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        Haberler Televizyon Tadelle reklamında oynayan kız kim? Tadelle’nin yeni reklam yüzü kim? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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