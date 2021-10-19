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    • 19.10.2021 17:32
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    Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Oyuncu kadrosu...

    Dizi ve filmleri dijital ortamlarda dizi ve film izleyenler Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Netflix’te yayınlanan ve kısa sürede izlenme rekorları kıran dizinin birinci sezonu ilgiyle izlenince hemen bir sonraki sezon için araştırmalar başladı. Peki Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Squid Game dizisi ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak?

    Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıla yapılır oldu. Netflix'te ilk sezonuyla yayınlanır yayınlanmaz geniş kesimlerce ilgiyle izlenen dizinin tüm bölümlerini bitirenler yeni sezonun çekilip çekilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki Netflix'ten açıklama geldi mi, Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı?

    SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

    İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

    SQUİD GAME NE DEMEK?

    Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

    SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

    Squid Game, dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

    Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

    Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

        SQUİD GAME'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KARAKTERLERİ KİMLER?

        Park Hae-soo - Cho Sang-woo

        Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

        HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

        Oh Yeong-su Oh Il-nam

        Anupam Tripathi, Abdul Ali

        Heo Sung-tae Jang Deok-su

        Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

        Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar dünyayı kasıp kavuran Squid Game adlı diziye ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında açıklamalarda bulundu.

        İşte Acar'ın açıklamarından satır başları;

        ÖLÜM SAHNELERİ ÇOK VAHŞİCE
        Çocukluk oyunları, borçlar gibi durumlardan dolayı bizden biri vardı dizide. İnsanlar kendilerini gördü dizilerde.

        Görsel anlamda şiddet içeren şeyler bizi olumsuz etkileyebilir. Ölüm sahneleri dizide çok vahşice. Bir tarafıyla da yetişkinlikler için bir sorgulama da sağlıyor.

        ÇOCUKLAR KESİNLİKLE İZLEMESİN
        Çocukların kesinlikle izlememesi gerekiyor. 18 yaş ve üzerindeki bireyler izlemeli. Ceza var ödül var. Oyunun kuralları var. Çocuklar da burada yaşananları tekrarlamak isteyebiliyorlar. Oyunda başarılı olmayanı dışlama gibi şeyleri örnek alabiliyorlar.

        ÇOCUKLAR HATA YAPABİLİR
        Çocuklar hata da yapabilir ama önemli olan bir şeyleri olan öğrenmeleridir. Ama bu oyun tam tersini öğretiyor.


        SENARİSTLER NEYİ HEDEFLEDİ
        Senaristler alt metinleri insanları en çok nasıl etkileyebilecekse o şekilde yazmışlar.
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        Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Oyuncu kadrosu...
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