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    • 19.10.2021 15:52
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    • 19.10.2021 15:55
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    Masumlar Apartmanı Ceylan Ongun kim, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı öyle bir isim oynuyor ki...

    TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda oyuncu akını oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden çıkmasının ardından yerine Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun gelmişti. Rüya Han'ın başına bela olmaya devam ederken Han yeni bir bela ile karşı karşıya kalacak. Eski nişanlısı Ceylan geri dönüyor. Dizinin sıkı takipçileri de Ceylan'ı canlandıracak oyuncunun kim olduğunu bir hayli merak ediyor. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı öyle bir isim oynuyor ki gören şaşıp kalacak.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne?

    Masumlar Apartmanı 43. bölümüyle bu akşam TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü için milyonlarca izleyici merakla bekliyor. Bu bölümde diziye Han'ın eski nişanlısını canlandıracak yeni bir oyuncu dahil oluyor. Diziye bambaşka bir solu getirecek yeni oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. 43. yeni bölümünde Esat aileye dahil oluyor, Naci Safiye'yi hayal kırıklığına uğratıyor, Han Rüya ile iyice yakınlaşıyor. Olaylar sarpa sararken bir de Han'ın eski nişanlısı Ceylan ortalığı iyice karıştırmaya geliyor. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı öyle bir isim oynuyor ki...

    MASUMLAR APARTMANI CEYLAN ONGUN KİM, GERÇEK ADI NE?

    Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Han'ın eski nişanlısıdır. Ceylan, Han'ın ailesini kabul etmediği için araları açılmış en sonunda da yüzükler atılmıştı. Han daha sonra İnci ile tanıştıktan sonra Ceylan'ı unutmuştu.

    Ancak İnci'nin ölümünün ardından Han iyice yalnız kaldı. Önce Rüya Han'a musallat oldu, şimdi de Ceylan geri döndü. Peki Ceylan'ı kim, hangi oyuncu canlandıracak?

    HAN'IN ESKİ NİŞANLISI CEYLAN'I HANGİ ÜNLÜ İSİM OYNAYACAK?

    Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı.

    Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

    Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı. Dizinin bu akşamki bölümünde Ceylan'ın sureti gözükecek ve hangi oyuncunun olduğu belli olacak.

        MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

        Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu kardeşlerini kaybetmektir.

        Birkan Sokullu - HAN

        Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

        Ezgi Mola - SAFİYE

        Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

        Merve Dizdar -GÜLBEN

        Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

        Metin Çoşkun- HİKMET

        Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.
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        Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı Ceylan Ongun kim, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı öyle bir isim oynuyor ki...
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