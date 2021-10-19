Masumlar Apartmanı Ceylan Ongun kim, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı öyle bir isim oynuyor ki...

Masumlar Apartmanı 43. bölümüyle bu akşam TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü için milyonlarca izleyici merakla bekliyor. Bu bölümde diziye Han'ın eski nişanlısını canlandıracak yeni bir oyuncu dahil oluyor. Diziye bambaşka bir solu getirecek yeni oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. 43. yeni bölümünde Esat aileye dahil oluyor, Naci Safiye'yi hayal kırıklığına uğratıyor, Han Rüya ile iyice yakınlaşıyor. Olaylar sarpa sararken bir de Han'ın eski nişanlısı Ceylan ortalığı iyice karıştırmaya geliyor. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı öyle bir isim oynuyor ki...
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN ONGUN KİM, GERÇEK ADI NE?
Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Han'ın eski nişanlısıdır. Ceylan, Han'ın ailesini kabul etmediği için araları açılmış en sonunda da yüzükler atılmıştı. Han daha sonra İnci ile tanıştıktan sonra Ceylan'ı unutmuştu.
Ancak İnci'nin ölümünün ardından Han iyice yalnız kaldı. Önce Rüya Han'a musallat oldu, şimdi de Ceylan geri döndü. Peki Ceylan'ı kim, hangi oyuncu canlandıracak?
HAN'IN ESKİ NİŞANLISI CEYLAN'I HANGİ ÜNLÜ İSİM OYNAYACAK?
Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı.
Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.
Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı. Dizinin bu akşamki bölümünde Ceylan'ın sureti gözükecek ve hangi oyuncunun olduğu belli olacak.