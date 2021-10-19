Masumlar Apartmanı 43. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle seçeneği arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan, farklı konusu ve oyuncu kadrosu ile yoğun ilgi gören dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ceylan'ın dönüşü ortalığı karıştırıyor ve Han'ı büyük oranda etkiliyor. Naci'nin ise çıkmazdan nasıl kurtulacağı merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm izleme linki...
MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.
Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.
Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.