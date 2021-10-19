Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.10.2021 18:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 18:46
    ABONE OL

    Masumlar Apartmanı 43. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle seçeneği! Naci çıkmazda kalıyor...

    Dizi severler TRT 1’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı 43. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle seçeneği araştırmaları hız kazandı. Salı akşamları ekrana gelen, konusu ve oyuncuları ile oldukça çeken dizinin yeni bölümünü internet üzerinden kesintisiz izlemek isteyenlerin araştırdığı linki haberimizde bulabilirsiniz. Han’ın eski nişanlısı olan Ceylan’ın geri dönüşünün olayların seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Naci'nin içinde bulunduğı çıkmazdan nasıl kurtulacağı da merak edildi. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm izleme linki…

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 43. bölüm canlı izle!

    Masumlar Apartmanı 43. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle seçeneği arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan, farklı konusu ve oyuncu kadrosu ile yoğun ilgi gören dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ceylan'ın dönüşü ortalığı karıştırıyor ve Han'ı büyük oranda etkiliyor. Naci'nin ise çıkmazdan nasıl kurtulacağı merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm izleme linki...

    MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

    Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

    Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

        Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

        MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

        Dizinin son bölümlerinde öne çıkan ve Han'ı alt üst eden Ceylan karakteri merak konusu oldu. Bir süre önce diziden Özgü Namal'a teklif götürüldüğü biliniyordu ancak olumlu bir yanıt alınmadı. Masumlar Apartmanı'nda Melisa Sözen'de adı geçen oyunculardan. Ancak Ceylan'a kimin hayat vereceği yeni bölümlerde netlik kazanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ekşi Sözlük Özdemir Bayraktar’a hakaret etti
        Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı 43. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle seçeneği! Naci çıkmazda kalıyor...
            SON DAKİKA