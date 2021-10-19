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    • 19.10.2021 16:33
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    Bizim Köyün Kızları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? Yarışma formatı...

    Televizyonların yayın akışlarını yakından takip edenler Bizim Köyün Kızları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Yeni yayınlanmaya başlayan ve farklı formatı ile oldukça dikkat çeken yarışma ile ilgili izleyiciler araştırmalara başladı. Henüz izlememiş olanlar için Bizim Köyün Kızları yarışma formatı ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde paylaştık. Eğlenceli programları sevenlerin keyifle izleyeceği Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? Sorgulamasının cevabını da haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bizim Köyün Kızları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?

    Bizim Köyün Kızları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar yakından takip ediliyor bunlardan biri de yeni ekrana gelmeye başlayan Bizim Köyün Kızları yarışması oldu ve formatına dair bilgiler merak edilen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    BİZİM KÖYÜN KIZLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

    TRT 1 ekranlarında yepyeni bir program başladı. Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

    BİZİM KÖYÜN KIZLARI YARIŞMA FORMATI NEDİR?

    Yaptığı farklı projelerle Türk televizyonculuk tarihinde ilklere imza atan TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programıyla ekranlara yeni bir soluk getiriyor.

    Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor.

        Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar.

        Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler.

        İki eğitmenin bulunduğu yarışmada, yarışmacı kızlara doğal yaşam etaplarında Şaziment Selam eşlik ederken, mutfak etaplarında ise Nuray Köse eğitmen koltuğunda oturuyor.

        BİZİM KÖYÜN KIZLARI NEREDE, HANGİ KÖYDE ÇEKİLİYOR?

        Yarışma İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.
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