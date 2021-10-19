Bizim Köyün Kızları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? Yarışma formatı...

Bizim Köyün Kızları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar yakından takip ediliyor bunlardan biri de yeni ekrana gelmeye başlayan Bizim Köyün Kızları yarışması oldu ve formatına dair bilgiler merak edilen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
BİZİM KÖYÜN KIZLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
TRT 1 ekranlarında yepyeni bir program başladı. Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
BİZİM KÖYÜN KIZLARI YARIŞMA FORMATI NEDİR?
Yaptığı farklı projelerle Türk televizyonculuk tarihinde ilklere imza atan TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programıyla ekranlara yeni bir soluk getiriyor.
Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor.