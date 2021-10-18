Yargı 5. bölüm full, tek parça izle! Yargı son bölüm izle! Ceylin ve Ilgaz’ın ortaya çıkardığı büyük gerçek neydi?

Acı başka düğümleri getirir; onlar da daha zorlu yollara sokar bizi. Anlarız ki; hayatın kaderimize attığı ilmekler hiç bitmeyecektir...

Ceylin de Ilgaz da İnci'nin katilini bulmak için çabalarken, ailelerinden ve sevdiklerinden sınanırlar. Ceylin ailesini, Ilgaz ise kardeşi Çınar'ı geri dönüşü olmayacak bir biçimde kaybetmek üzeredir. Üstelik Pars da onların önüne bambaşka engeller koymaya kararlıdır.

Ceylin ve Ilgaz'ın kesişen yolları, artık bambaşka ve daha keskin bir dönemece girmek üzeredir. İnci'nin katilini ararken girdikleri macera, karşılarına çıkan zorlukları birlikte aşmaları sayesinde onları gerçeğe ulaştıracaktır. Ancak bu gerçek başta ikisi olmak üzere her iki aile için de çok daha büyük bir zelzele yaratacaktır.