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    • 18.10.2021 21:13
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    • 18.10.2021 21:16
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    Teşkilat 18. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm izle! Suikastin suçlusu kimdi, işte kesintisiz izleme seçeneği!

    Dizi severler tarafından Teşkilat 18. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm izle seçenekleri sıklıkla araştırılır oldu. Pazar akşamları TRT 1’de yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile yeni başlamasına rağmen ilgiyle izlenen dizinin her bir bölümü heyecanla bekleniyor. Dün akşam izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden izleme linkini merak eder oldu, Teşkilat 18.bölüm kesintisiz izleme seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz. Peki suikastin suçlusu kimdi, ortaya çıktı mı? İşte yaşananlar…

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    Teşkilat 18. bölüm tek parça izle!

    Teşkilat 18. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'de Pazar akşamları yayınlanan ve ilgiyle takio edilen dizinin son bölümü yine heyecanla izlendi, kaçıranlar ise gündemde link araştırmasına başladı. Teşkilat 18. bölüm tek parça, full, kesintisiz izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor.

    TEŞKİLAT 18. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

    Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.
    Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

    TEŞKİLAT KONUSU VE OYUNCULARI

    Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

        Çağlar Ertuğrul

        Deniz Baysal Yurtçu

        Mesut Akusta

        Ezgi Eyüboğlu

        Ezgi Şenler

        Tuncer Salman

        Nihat Altınkaya

        Serdar Yeğin

        Ahmet Uğur Say

        Yavuz Bingöl

        Gürkan Uygun

        Hakan Boyav
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        Haberler Televizyon Teşkilat 18. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm izle! Suikastin suçlusu kimdi, işte kesintisiz izleme seçeneği!
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