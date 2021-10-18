Gelinim Mutfakta Songül Karlı kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Songül Karlı nereli, evli mi?

2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

Ayrıca birçok dizide de rol aldı.

En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı 5 yılın ardından kamera karşısına geçti. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir haftalığına sunuculuğunu yapıyor.

En son, Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu Demet Akalın yapıyordu. Ani bir kararla ayrıldıktan sonra programda yenir bir formata gidildi ve her hafta bir sunucu programı yürütecek.