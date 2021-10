Şaka değil gerçek! Bu diziyi baştan sona izleyene 60.000 TL'den fazla para verilecek! 8 hafta içinde yapmanız lazım

Firma adına konuşan bir sözcü yapmaya çalıştıklarını şu sözlerle açıkladı;

'The Simpsons'ın mühim hadiseleri öngördüğü iddiası tanınan bir olgudur. Biz de sektörümüzde geleceğin bizim amacıyla neler sakladığını ön görü etmeyi isteriz. Zor birkaç senenin sonrasında 2022'nin neler getireceğini merak ediyoruz. Yeni sene gelmeden, her seksiyonü analiz etmenin geleceği ön görü etmemize yardımcı olup olmayacağını görmek istedik.'

Sözcü aynı açıklamasında seçilen bireyin vazifesini ise 'dizide göze batan her bir hadiyi not edip her birinin gerçekleşme ihtimalini değerlendirmeye yardımcı olmakla mesul olacak' sözleri ile tanım etti.