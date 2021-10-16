Şaka değil gerçek! Bu diziyi baştan sona izleyene 60.000 TL'den fazla para verilecek! 8 hafta içinde yapmanız lazım

1989 yılından beri hayatına devam eden 33 sezonluk animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), komplo teorisyenlerinin resmen mihenk taşı niteliğinde. Günümüzde yaşanan hadiseleri seneler önceki bölümlerinde öngördüğü söylenen dizi iddialara göre Koronavirüs salgınından 11 Eylül ABD saldırısına, Donald Trump'ın başkan oluşuna kadar fazlası gelişmeyi bildi.
ANALİZ YAPILACAK
Sizi ile ilgili oluşturulan 'geleceği görüyor' efsanesini mercek altına alabilmek isteyen firma ünlü animasyon serisi The Simpsons'ın bütün bölümlerini sekiz hafta içersinde izleyecek şahsa 5 bin bin sterlin yani aşağı yukarı 63 bin TL ödeyecek. Bölüm başına 6.80 sterlin kazanacak şahsa firma diziyi izlemesi amacıyla internet ve abonelik masraflarının yanı sıra her hafta bir kutu donut armağan edecek.
750'yi aşkın bölüm sayısıyla 32'nci Yılını deviren tanınmış animasyon dizisi aniden çok hadiyi öngörebildiği iddiası ile gündemden düşmüyor.
Dizinin hayranları, The Simpsons'ın 'doğru çıkan' en son ön görülerine misal olarak 2013 Avrupa at eti skandalı, Donald Trump'ın Amerikan Başkanı seçilmesi, Koronavirüs salgını ve İngiltere'deki yakıt krizini gösteriyor.