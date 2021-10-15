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    • 15.10.2021 18:05
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    • 15.10.2021 18:05
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    Yeni sezon bu akşam başlıyor! Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler?

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin devamı olarak çekilen Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni sezonu bu akşam başlıyor. TRT1 ekranlarında yayımlanacak olan dizinin yeni sezonunda birbirinden ünlü oyuncular kadroya dahil oldu. Diziseverlerin yeni sezon için heyecanlı bekleyişi devam ederken bir yandan da Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? soruları gündeme geldi. İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler?

    Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezonda Kıbrıs: Zafere Doğru adı ile izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezonunun büyük yankı getiren dizisi yeni sezonda da merak uyandırdı. Haftalardır tanıtım reklamları yapılan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi nihayet bu akşam yeni sezonuyla TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu göz kamaştırdı. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadroya Mehmet Aykaç, Tekin Temel, Musab Ekici gibi yeni isimler de dahil oldu. Yeni sezona sayılı saatler kala Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte cevapları...

    KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni sezonu 15 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak.

    KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Ahmet Kural - Kemal Dereli

    Serkan Çayoğlu - Bereli/Ankaralı

    Pelin Karahan - İnci Dereli

    Gülper Özdemir - Doktor Ayşe İnan

    Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş

    Tayanç Ayaydın - Nikos Sampson

    Hasan Küçükçetin - Derviş

    Miray Akay - Pembe Dereli

    Deniz Baytaş - Sıtkiye Dereli

    Ahmet Mark Somers - Salahi Dereli

    Ömer Turan - Bekir

    Nebil Sayın - Yeoryos Grivas

    Emre Törün - III. Makarios

    Hakan Güner - Dr. Fazıl Küçük

    Yunus Destebaşı - Ahmet Çavuş

    Bade Arazlı - Mine Dereli

    Sümeyra Koç - Sandy

    Rüzgar Irmakoğlu - Müge Dereli

    Umut Avcı - Şöför Hamit

    Demir Karahan - Efsane

    Kemal Uçar - Cengiz Topel

    Mehmet Aykaç -Erdil

    Tekin Temel -Ali Rıza Vuruşkan

    Musab Ekici -Kurtcebe

    Metin Büktel -Gazeteci

        KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NEDİR?

        Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır.

        Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.
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