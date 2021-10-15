Yeni sezon bu akşam başlıyor! Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezonda Kıbrıs: Zafere Doğru adı ile izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezonunun büyük yankı getiren dizisi yeni sezonda da merak uyandırdı. Haftalardır tanıtım reklamları yapılan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi nihayet bu akşam yeni sezonuyla TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu göz kamaştırdı. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadroya Mehmet Aykaç, Tekin Temel, Musab Ekici gibi yeni isimler de dahil oldu. Yeni sezona sayılı saatler kala Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte cevapları...
KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni sezonu 15 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ahmet Kural - Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu - Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan - İnci Dereli
Gülper Özdemir - Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın - Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin - Derviş
Miray Akay - Pembe Dereli
Deniz Baytaş - Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers - Salahi Dereli
Ömer Turan - Bekir
Nebil Sayın - Yeoryos Grivas
Emre Törün - III. Makarios
Hakan Güner - Dr. Fazıl Küçük
Yunus Destebaşı - Ahmet Çavuş
Bade Arazlı - Mine Dereli
Sümeyra Koç - Sandy
Rüzgar Irmakoğlu - Müge Dereli
Umut Avcı - Şöför Hamit
Demir Karahan - Efsane
Kemal Uçar - Cengiz Topel
Mehmet Aykaç -Erdil
Tekin Temel -Ali Rıza Vuruşkan
Musab Ekici -Kurtcebe
Metin Büktel -Gazeteci