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    • 15.10.2021 19:14
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    • 15.10.2021 19:14
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    Yalancı dizisi uyarlama mı, gerçek hikayesi ne? Yalancı dizisi oyuncuları isimleri: Yalancı nerede çekiliyor?

    Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Yalancı 5. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin konusu bir hayli ilginç. Geceyi birlikte geçiren Deniz öğretmen ve cerrah Mehmet Emir sabah uyandığında hayatları tamamen değişiyor. İkisi de geceyi farklı anlatıyor. Peki kim yalan söylüyor? Süreç Film imzalı dizi bu akşam yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Peki Yalancı dizisi uyarlama mı, gerçek hikayesi ne? Yalancı dizisi oyuncuları kim? Yalancı nerede çekiliyor? Yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte diziye dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Yalancı dizisi bu akşam yeni bölümüyle Show TV’de!

    Ekranlara yeni bir soluk getiren Yalancı dizisi yayımlandığı ilk bölümden itibaren büyük izleyici kitlesine ulaştı. Konusuyla diğer dizilerden ayrılan Yalancı'nın başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer alıyor. Yönetmenliğini Hülya Gezer'in üstlendiği dizi 5. yeni bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında yayımlanacak. Yeni bölüme az bir süre kala dizinin takipçileri Yalancı dizisi uyarlama mı, gerçek hikayesi ne? Yalancı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Yalancı nerede çekiliyor? Konusu ne? soruları gündeme geldi. İşte cevapları...

    YALANCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yalancı dizisinin 5. bölümü 15 Ekim (bugün) saat 20:00'da yayımlanacak.

    YALANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Yalancı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'un Beykoz gibi semtlerinde çekilen dizinin yabancı bir diziden uyarlama olduğu ortaya çıktı.

    YALANCI DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYESİ NE?

    İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı'nın konusu şöyle; Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!

        OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

        Deniz Sungur (Burçin Terzioğlu)

        Murat Özdal (Cemal Toktaş)

        Görkem Bilgen (Efsane Odağ)

        Ahmet Bilgen (Emir Çubukçu)

        Doruk Gürsoy (Fatih Berk Şahin)

        Yasemin Aytekin (Hazal Türesan)

        Canan Odakçı (İmer Özgün)

        Erdal Numanoğlu (Murat Kılıç)

        Mehmet Emir Gürsoy (Salih Bademci)

        Arif Ocakçı (Serkan Tınmaz)

        Okay Aytekin (Şahin Irmak)

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.
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