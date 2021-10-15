Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Bilezikleri kapan isim kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hafta içi her gün büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada yine bir haftanın finali geldi çattı. Demet Akalın'ın sunuculuğu bıraktığı ve yerine kimin geleceğinin merak edildiği Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? İşte yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
15 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yaren:
Yeşim:
Aslıhan:
Büşra Nur:
GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?
Demet Akalın'ın programda ayrıldığı gündeme gelince yeni sunucu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'yı kim sunacağı henüz belli değil. Detaylı bilgi gelince haberimize ekleyeceğiz.
Şarkıcı Demet Akalın ile yaşadığı sıkıntıya rağmen reytinglerinde düşüş olmayan Kanal D ekibinin hemen harekete geçtiği ve pek çok isimle temaslara başladığı öğrenildi.
Medyaradar'ın haberine göre; Akalın'ın gitmesinden sonraki ilk 5 bölüm için Songül Karlı ile ilk haftanın çekimlerinin bittiği ve sırada sürpriz isimlerin oldugunu duyduk fakat bu isimlerin kimler olacağı esrarengiz, anlaşılan Karga Film, asıl bombayı ertesi haftalarda patlatacak.