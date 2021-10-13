Sadakatsiz 34. bölüm canlı izle Kanal D! 13 Ekim Sadakatsiz yeni bölüm full, tek parça izle! Sadakatsiz son bölüm Youtube!

SADAKATSİZ 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan haberi yoktur.

Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.