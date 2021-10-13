Sadakatsiz 34. bölüm canlı izle Kanal D! 13 Ekim Sadakatsiz yeni bölüm full, tek parça izle! Sadakatsiz son bölüm Youtube!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam yepyeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin 34. bölümünde Derin ile Aras arasındaki tanışıklık çok konuşulacak. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisini kaçırmadan kesintisiz reklamsız izlemek isteyenler link için araştırmalara koyuldu. İşte Sadakatsiz 34. bölüm canlı izle Kanal D! Sadakatsiz yeni bölüm full, tek parça izle! Sadakatsiz son bölüm Youtube!
SADAKATSİZ 34. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE!
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor!
Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.
Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…
SADAKATSİZ 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan haberi yoktur.
Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.