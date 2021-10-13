Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Yeni sezona mükemmel bir giriş yapan Kuruluş Osman 66. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin takipçleri yeni bölüme az bir süre kala canlı yayın olarak izleyebilecekleri linkleri araştırıyor. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm (Yeni bölüm) CANLI izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM İZLE ATV!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri kadar son bölümde yaşananlar da bir hayli merak ediliyor. Reyting rekortmeni dizinin son bölümünde yani 65. bölümde Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğdu. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyüdü. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden oldu. Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaştı. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarstı.