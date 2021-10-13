Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Yeni sezona mükemmel bir giriş yapan Kuruluş Osman 66. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin takipçleri yeni bölüme az bir süre kala canlı yayın olarak izleyebilecekleri linkleri araştırıyor. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm (Yeni bölüm) CANLI izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle!
KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM İZLE ATV!
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri kadar son bölümde yaşananlar da bir hayli merak ediliyor. Reyting rekortmeni dizinin son bölümünde yani 65. bölümde Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğdu. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyüdü. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden oldu. Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaştı. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarstı.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.
Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar.
Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.
Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin çekimleri İstanbul Beykoz ve Riva'da oluşturulan platolarda gerçekleştiriliyor.