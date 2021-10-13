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    • 13.10.2021 19:48
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    Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kim?

    Ekşi Elmalar filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında yayımlanacak. 1 saat 54 dakika süren Dram/Romantik türündeki film hakkında araştırmalar yapılıyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak. Peki; Ekşi Elmalar filmi nerede, ne zaman çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kim, konusu ne? Usta yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın çektiği Ekşi Elmalar filmi hakkında tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi?

    Ekşi Elmalar filmi 2016 yılında büyük ses getirmişti. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu film vizyona girdiği yıl büyük beğeni almıştı. Beyaz perdenin ardından bu kez televizyon ekranlarında yayımlanacak filmin nerede, kaç yılında çekildiği, oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı, karakterlerin gerçek isimleri ve filmin konusu bir hayli merak edildi. Bu kapsamda Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kim? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte filme dair bilgiler...

    EKŞİ ELMALAR NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ekşi Elmalar filminin çekimleri Hakkari ve Antalya çekildi. Çekimlerin bazıları da Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

    EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

    Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
    Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
    Songül Öden - Türkan Özay
    Şükran Ovalı - Safiye Özay
    Şükrü Özyıldız - Özgür
    Fatih Artman - Hatip

    Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
    Caner Cindoruk - Servet
    Cezmi Baskın
    Devrim Yakut - Ayda Özay
    Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

    EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.

        YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

        4 Kasım 1967 Hakkâri doğumlu olan Yılmaz Erdoğan oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmendir. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir.

        Erdoğan 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğlu olarak dünyaya geldi. Ayrıca Anadolu Ateşi dans topluluğunun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesine devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde 3 arkadaşının bekâr evine yerleşti. Eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katılmıştır.

        Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Erdoğan ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

        Yılmaz Erdoğan'ın rol aldığı diziler ve filmler şöyle;

        2018 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Asım Noyan) (Sinema Filmi)

        2017 – Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

        2017 – Güzel Adam Süreyya (Seslendiren) (Sinema Filmi)

        2016 – Ekşi Elmalar (Aziz) (Sinema Filmi)

        2015 – Bana Masal Anlatma (Rıza'nın Babası) (Sinema Filmi)

        2015 – 8 Saniye (Derviş) (Sinema Filmi)

        2014 – The Water Diviner (Binbaşı Hasan) (Sinema Filmi)

        2014 – Pek Yakında (Yılmaz Erdoğan) (Sinema Filmi)

        2013 – Kelebeğin Rüyası (Behçet Necatigil) (Sinema Filmi)

        2012 – Words With Gods (Sinema Filmi)

        2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

        2011 – Bir Zamanlar Anadolu'da Komiser Naci) (Sinema Filmi)

        2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Müdür) (Sinema Filmi)

        2009 – Neşeli Hayat (Rıza) (Sinema Filmi)

        2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Kendisi) (TV Dizisi)

        2008 – Kalpsiz Adam (TV Dizisi)

        2008 – Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

        2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

        2005 – Organize İşler (Asım Noyan) (Sinema Filmi)

        2003 – Vizontele Tuuba (Deli Emin) (Sinema Filmi)

        2003 – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Adnan) (Video)

        2000 – Vizontele (Deli Emin) (Sinema Filmi)

        1995 – Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

        1994 – İnce İnce Yasemince (Taci) (TV Dizisi)

        1993 – Umut Taksi (TV Dizisi)

        1993 – Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

        1991 – Siyabend-ü Xece (Xece'nin Abisi) (Sinema Filmi)

        1986 – Olacak O Kadar (Yılmaz) (TV Dizisi)

        Yılmaz Erdoğan yönettiği filmler:

        2013 – Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

        2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

        2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

        2005 – Organize İşler (Sinema Filmi)

        2003 – Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

        2000 – Vizontele (Sinema Filmi)

        Kitapları:

        Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

        Cebimde Kelimeler (Oyun)

        Otogargara (Oyun)

        Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri)

        Anladım (Şiir)

        Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar – Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.)

        Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme)

        Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun)

        Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir)

        Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

        Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun)

        Sahiler Düş Düşler Sahi (Şiir)
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