Ekşi Elmalar filmi 2016 yılında büyük ses getirmişti. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu film vizyona girdiği yıl büyük beğeni almıştı. Beyaz perdenin ardından bu kez televizyon ekranlarında yayımlanacak filmin nerede, kaç yılında çekildiği, oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı, karakterlerin gerçek isimleri ve filmin konusu bir hayli merak edildi. Bu kapsamda Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kim? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte filme dair bilgiler...
EKŞİ ELMALAR NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Ekşi Elmalar filminin çekimleri Hakkari ve Antalya çekildi. Çekimlerin bazıları da Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.
EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
Kıvanç Baran - Arslan Cevdet
EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.