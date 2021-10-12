Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı! Ceylan beklentisi arşa çıktı! Han'ın peşindeki hayalet...

12 Ekim'de TRT ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı'nın 42. bölümü sona erdi. Dizinin takipçileri 43. bölüm için heyecanla bekliyor. 43. bölüm fragmanında tüm soru işaretleri ortadan kalkacak. Esat ile Gülben arasındaki karmaşa, Han'ın Rüya ile uğraşırken bir de eski nişanlısı Ceylan'ın ortaya çıkması, Safiye'nin Naci ile mutluluk ihtimali ve daha fazlası 43. bölüm fragmanında belli olacak. İşte Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı!

MASUMLAR 43. BÖLÜM FRAGMANI!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar.

Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.