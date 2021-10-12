Havva çıldırdı, gelinliğini paramparça etti! İçimizden Biri 5. bölüm CANLI izle! Show TV İçimizden Biri son bölüm full izleme seçeneği!

İÇİMİZDEN BİRİ 5. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçimizden Biri her hafta olduğu gibi bu hafta Salı günü de yeni bölümüyle Show TV ekranlarında olacak. Sevilen dizi saat 21:45 'de başlayacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Havva'nın tüm hayalleri yıkılmış, bir anda tüm hayatı alt üst olmuştur. Uğruna herkesi karşısına aldığı biricik aşkı Adam, gözünün içine baka baka yalan söylemiştir.

Yıllarca hayalini kurduğu düğün bir anda dağılmış, gelinliği üstünde öylece kalakalmıştır. Adam'ı asla affetmeyecektir. Ama yas tutmaya da niyeti yoktur. Hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

Adam'ın her zaman olduğu gibi pes etmeye niyeti yoktur. Kendini Havva'ya affettirmenin bir yolunu bulacaktır. Ama Havva bu kez o kadar kırılmıştır ki, eski naif, anlayışlı Havva'dan eser kalmamıştır. Çelik gibi iradesiyle Adam'ın karşısındadır. Affetmesine affetmeyecektir ama öyle bir şey öğrenir ki, kafası iyice karışır. Havva artık doğruyla yanlışı ayırt edebilecek durumda değildir. Adam'ın en sonunda öyle bir hamle yapacaktır ki, işler iyice arap saçına dönecektir.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Adam İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; Havva ise geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI!

Bora Akkaş : Adam Vilson

Özge Yağız : Havva Aladağ

Mustafa Avkıran : Hünkar Aladağ

Derya Alabora : Eva Vilson

Renan Bilek : William Vilson

Benian Dönmez : Adile Aladağ