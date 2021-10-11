MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 13 Ekim 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'sen öldürdün' kavgası! Mustafa Kut'un katili...

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.
ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE - TIKLA
Annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendini savundu. Peki kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Taraflar stüdyoda yüzleşiyor! Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen ve kuzen Tarık Müge Anlı'da!
Selçuk Gün'ün kaybında 18. gün! Arama çalışmaları başladı, Jandarma'ya bağlı 5 tim aramalara katıldı!