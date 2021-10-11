MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 15 Ekim 2021 | Nurgül Beyhan cinayetinde esrarengiz ayrıntılar! Katil kim?

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.
Esrarengiz kayıpta 20. gün! Terke dilmiş araç, kaçırılma iddiası, ihanet, kıskançlık, şiddet!, acılı bir anne! 4 çocuk babası Selçuk Gün'ün kaybı!
"Sen öldürdün kavgası!" İki arkadaş birbirini suçladı. Yeni iddialar, görgü tanıklarıOğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf, ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz Atv canlı yayınında.