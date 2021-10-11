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    • 15.10.2021 10:12
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 15 Ekim 2021 | Nurgül Beyhan cinayetinde esrarengiz ayrıntılar! Katil kim?

    Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Esrarengiz kayıpta 20. gün! Terke dilmiş araç, kaçırılma iddiası, ihanet, kıskançlık, şiddet!, acılı bir anne! 4 çocuk babası Selçuk Gün'ün kaybı! "Sen öldürdün kavgası!" İki arkadaş birbirini suçladı. Yeni iddialar, görgü tanıklarıOğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf, ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında. Aile içinde silahlı çatışma, tüfekle yaralandı, 5 ay sonra yatağında ölü bulundu! Korkunç şüphe! İpuçları, ihtimaller, görgü tanıkları...4 çocuk annei Nurgül Beyhan cinayeti ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE YOUTUBE - TIKLA

    Esrarengiz kayıpta 20. gün! Terke dilmiş araç, kaçırılma iddiası, ihanet, kıskançlık, şiddet!, acılı bir anne! 4 çocuk babası Selçuk Gün'ün kaybı!

    "Sen öldürdün kavgası!" İki arkadaş birbirini suçladı. Yeni iddialar, görgü tanıklarıOğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf, ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz Atv canlı yayınında.

        Aile içinde silahlı çatışma, tüfekle yaralandı, 5 ay sonra yatağında ölü bulundu! Korkunç şüphe! İpuçları, ihtimaller, görgü tanıkları...4 çocuk annei Nurgül Beyhan cinayeti ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.

        "Sen öldürdün" kavgası! İki arkadaş birbirlerini suçladı, yeni iddialar ise şoke edecek cinsten! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında!

        4 çocuk babası adamın kaybında ihtimaller, iddialar, şüpheler! Arama çalışmaları başladı. Selçuk Gün'ün kaybında 19. gün! Birbirini suçlayan taraflar! Gözdağı mı verildi ortadan mı kaldırıldı?

            Eşi evi terk etti, dönsün diye şiirle af diledi! 41 yıllık hayat arkadaşını ikna edebildi mi?

            Bir aile, iki cinayet! Sokak ortasında çatışma! 44 yaşındaki Nurgül Reyhan'ın katili kim?

            Annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendini savundu. Peki kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Taraflar stüdyoda yüzleşiyor! Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen ve kuzen Tarık Müge Anlı'da!

                Selçuk Gün'ün kaybında 18. gün! Arama çalışmaları başladı, Jandarma'ya bağlı 5 tim aramalara katıldı!

                'Sen öldürdün' kavgası! İki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf, ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında!

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                    Günlerdir kayıp bir adam, didik didik arandı, arabası bulundu! Şüpheli arkadaşlar, kuzenden gelen kuşkulu açıklamalar... Necati Selçuk Gül'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'da!

                    Müge Anlı'da çözülen bir cinayet, 7 yıl sonra açığa çıkan bir olay! Kayıptı kuyuda bulundu. İlk duruşmadan notlar. Cinayet sanığı kuzen itiraf etti mi?Levent Karaduman cinayeti davasında yaşananlar Atv canlı yayınında.
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                    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 15 Ekim 2021 | Nurgül Beyhan cinayetinde esrarengiz ayrıntılar! Katil kim?
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