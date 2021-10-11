MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 14 Ekim 2021 | Gözdağı mı cinayet mi? Selçuk Gün'ün arama çalışmalarında son durum!

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.
"Sen öldürdün" kavgası! İki arkadaş birbirlerini suçladı, yeni iddialar ise şoke edecek cinsten! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında!
4 çocuk babası adamın kaybında ihtimaller, iddialar, şüpheler! Arama çalışmaları başladı. Selçuk Gün'ün kaybında 19. gün! Birbirini suçlayan taraflar! Gözdağı mı verildi ortadan mı kaldırıldı?