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    • 13.10.2021 10:26
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 13 Ekim 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'sen öldürdün' kavgası! Mustafa Kut'un katili...

    Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendini savundu. Peki kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Taraflar stüdyoda yüzleşiyor! Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen ve kuzen Tarık Müge Anlı'da! 'Sen öldürdün!' kavgası! İki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! Dönmesi için gözyaşı döken Mehmet Mutlu'nun son durumu ne? Eşini bırakıp giden Necla Mutlu eşine dönecek mi? Selçuk Gün'ün kaybıyla ilgili şüpheler artarken yeni gelişmeler şoke edecek. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında.

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE YOUTUBE - TIKLA

    Annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendini savundu. Peki kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Taraflar stüdyoda yüzleşiyor! Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen ve kuzen Tarık Müge Anlı'da!

    Selçuk Gün'ün kaybında 18. gün! Arama çalışmaları başladı, Jandarma'ya bağlı 5 tim aramalara katıldı!

        'Sen öldürdün' kavgası! İki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf, ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında!

        Dönmesi için gözyaşı döken Mehmet Mutlu'nun son durumu ne? Eşini bırakıp giden Necla Mutlu eşine dönecek mi?

        Yasaklı bitki mi saplantılı ilgi mi? Mustafa Kut cinayetinde çember daralıyor!

            Günlerdir kayıp bir adam, didik didik arandı, arabası bulundu! Şüpheli arkadaşlar, kuzenden gelen kuşkulu açıklamalar... Necati Selçuk Gül'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'da!

            Müge Anlı'da çözülen bir cinayet, 7 yıl sonra açığa çıkan bir olay! Kayıptı kuyuda bulundu. İlk duruşmadan notlar. Cinayet sanığı kuzen itiraf etti mi?Levent Karaduman cinayeti davasında yaşananlar Atv canlı yayınında.
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            Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 13 Ekim 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'sen öldürdün' kavgası! Mustafa Kut'un katili...
                SON DAKİKA