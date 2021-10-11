MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV LİNKİ YOUTUBE 12 Ekim 2021 | Mustafa Kut cinayetinde çember daralıyor! Yasaklı bitki mi saplantılı ilgi mi?

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.
Yasaklı bitki mi saplantılı ilgi mi? Mustafa Kut cinayetinde çember daralıyor!
Günlerdir kayıp bir adam, didik didik arandı, arabası bulundu! Şüpheli arkadaşlar, kuzenden gelen kuşkulu açıklamalar... Necati Selçuk Gül'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'da!
Müge Anlı'da çözülen bir cinayet, 7 yıl sonra açığa çıkan bir olay! Kayıptı kuyuda bulundu. İlk duruşmadan notlar. Cinayet sanığı kuzen itiraf etti mi?Levent Karaduman cinayeti davasında yaşananlar Atv canlı yayınında.