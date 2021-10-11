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    • 11.10.2021 15:12
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    • 11.10.2021 15:15
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (11 EKİM 2021) Esra Erol bir mucizeye daha imza attı, Fatma aylar sonra baba ocağında!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar akıllara durgunluk verecek! Barış, bebeği tanıyacak mı? Kübra ile Barış’ın son kararı ne olacak? Büyük yüzleşmede son perde! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Fatma, aylar sonra baba ocağına döndü! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar... Eski eşinin evinde 1 gece kaldı, eşi Gülfidan evden kovdu! Gülfidan, Mehmet’i affedecek mi? Eşi Fikriye, 8 ay önce ortadan kayboldu! Eşinden o günden beri haber alamadı… Özay’ın isyanı! Damatsız düğün yaptılar o da yetmedi oğlunu Hatice Hanım’ın elinden aldılar! Tek isteği oğlu Berkant’ı kurtarmak… Heosi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE YOUTUBE LİNKİ - TIKLA

    Barış, bebeği tanıyacak mı? Kübra ile Barış'ın son kararı ne olacak? Büyük yüzleşmede son perde!


    Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Fatma, aylar sonra baba ocağına döndü! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar…
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (11 EKİM 2021) Esra Erol bir mucizeye daha imza attı, Fatma aylar sonra baba ocağında!
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