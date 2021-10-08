Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, 46. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezona bomba bir giriş yapan Kırmızı Oda dizisinde yeni hikayeler ve yeni oyuncular yer alıyor. Bu akşam Keklik karakterinin hayat hikayesi yer alacak. Kırmızı Oda 46. bölümde yaşanacak tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Kırmızı Oda 46. bölüm full izle! 8 Ekim TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm canlı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
KIRMIZI ODA 46. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kırmızı Oda'nın son bölümü özeti şöyle: Anne köpek yavrusunu çok seviyor, çok özlüyor. Artık bu resimdeki gibi yavrusuna yakın olmak istiyor." Asuman ve Süveyda'nın barışma sahnesi. Mükemmel annelik diye bir şey yoktur, yeteri kadar iyi anne olmak diye bir şey vardır. İki kanadı kırık kuş Derya ve Deniz... Ama nolursa olsun varlıklarıyla ısıtmışlar birbirlerini. Şimdi önlerinde büyük bir sınav var.