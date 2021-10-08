HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir? HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar, üyelik nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Dijital yayın platformu HBO Max Türkiye izleyicileriyle de buluşacak ve bu haber gündemde yoğun ilgi uyandırdı. Televizyon Üst Kurulu'nan (RTÜK) isteğe bağlı yayın lisansı alarak yayın hayatına başlayacak. İşte detaylar...
HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Yapılan açıklamaya göre HBO Max, 7 ülkede daha yayın hayatına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'de var. THBO Max, 2022 yılında Türkiye'de erişime açılmış olacak.
Gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.
HBO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Servisin İspanya'daki ücretinin aylık 9 euro, Norveç'teki ücretinin ise 10 dolar olacağı söyleniyor. Ancak Türkiye'de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor.
Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.