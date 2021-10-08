HBO Max Türkiye’ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir? HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar, üyelik nasıl yapılır?

Şovlara ek olarak Game of Thrones ve SopranolarHBO Max ayrıca çeşitli Warner Media mülklerinden ve ortaklarından büyük bir şov kütüphanesi içerir. Rick ve Morty, Arkadaşlar, ve Big bang teorisi. Ayrıca şovların yayın haklarını da güvence altına aldılar. Güney Parkı ve tüm Studio Ghibli kitaplığı. HBO Max'teki içeriğin çoğu başka yerlerde yayınlanan şovlardan oluşsa da, hizmet başka hiçbir yerde bulunmayan orijinal içerik de üretiyor. Örneğin, Cartoon Network'ün kapanışından sonra ne olduğunu görmek istiyorsanız Macera zamanı veya CW'nin uzun vadeli Dedikoducu Kız, bu serilerin her ikisinin de devamı yalnızca HBO Max aracılığıyla mevcuttur. HBO'nun para yatırma kararı doğrultusunda Susam Sokağı Zamanlanmış münhasırlık karşılığında hizmet, çocuklara yönelik pek çok içerik de içerecek. Looney Tunes: İş Başında filmler gibi Komşum Totoro.



