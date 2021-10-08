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    • 08.10.2021 11:40
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    • 08.10.2021 11:44
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    HBO Max Türkiye’ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir? HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar, üyelik nasıl yapılır?

    Dizi ve film severler tarafından HBO Max Türkiye’ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İnternet üzerinden birbirinden çeşitli kategorilerde dizi, filmleri izlemeye olanak tanıyan ABD’nin favori televizyon kanallarından HBO Max’in Türkiye’ye geleceğinin açıklanmasının ardından büyük heyecan yarattı ve hemen detaylar merak edilmeye başlandı. Peki HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar, üyelik nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    HBO Max Türkiye’ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir?

    HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir? HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar, üyelik nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Dijital yayın platformu HBO Max Türkiye izleyicileriyle de buluşacak ve bu haber gündemde yoğun ilgi uyandırdı. Televizyon Üst Kurulu'nan (RTÜK) isteğe bağlı yayın lisansı alarak yayın hayatına başlayacak. İşte detaylar...

    HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

    Yapılan açıklamaya göre HBO Max, 7 ülkede daha yayın hayatına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'de var. THBO Max, 2022 yılında Türkiye'de erişime açılmış olacak.



    Gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.

    HBO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    Servisin İspanya'daki ücretinin aylık 9 euro, Norveç'teki ücretinin ise 10 dolar olacağı söyleniyor. Ancak Türkiye'de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor.

    Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

        HBO İÇERİKLERİ NELER?

        Bir HBO Max aboneliğiyle, orijinal diziler ve filmler, belgeseller, komedi spesiyalleri ve yeni ve klasik filmlerden oluşan dönüşümlü bir kitaplık dahil olmak üzere tüm HBO kitaplığını yayınlayabilirsiniz. Bir HBO veya HBO Now abonesiyseniz, aşina olduğunuz içeriğin tamamını HBO Max'te göreceksiniz.

        Şovlara ek olarak Game of Thrones ve SopranolarHBO Max ayrıca çeşitli Warner Media mülklerinden ve ortaklarından büyük bir şov kütüphanesi içerir. Rick ve Morty, Arkadaşlar, ve Big bang teorisi. Ayrıca şovların yayın haklarını da güvence altına aldılar. Güney Parkı ve tüm Studio Ghibli kitaplığı. HBO Max'teki içeriğin çoğu başka yerlerde yayınlanan şovlardan oluşsa da, hizmet başka hiçbir yerde bulunmayan orijinal içerik de üretiyor. Örneğin, Cartoon Network'ün kapanışından sonra ne olduğunu görmek istiyorsanız Macera zamanı veya CW'nin uzun vadeli Dedikoducu Kız, bu serilerin her ikisinin de devamı yalnızca HBO Max aracılığıyla mevcuttur. HBO'nun para yatırma kararı doğrultusunda Susam Sokağı Zamanlanmış münhasırlık karşılığında hizmet, çocuklara yönelik pek çok içerik de içerecek. Looney Tunes: İş Başında filmler gibi Komşum Totoro.
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