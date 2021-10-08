Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO 7. yeni sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor ve yeni sezon bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.
EDHO SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
"Hedefe kendimi koyacağım!"
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.