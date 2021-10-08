Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO 7. yeni sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak?

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

"Hedefe kendimi koyacağım!"

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.