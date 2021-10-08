7 Ekim 2021 Perşembe günü reytinglerde zirvenin sahibi merak uyandırdı. 7 Ekim akşamının reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından bir hayli merak ediliyor. Dizi sezonunun en mücadele dolu dönemi yaşanıyor. TV kanallarındaki neredeyse tüm diziler güçlü oyuncu kadrosuyla reyting yarışlarını kızıştırıyor. İşte 7 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralamasında ilk ona giren diziler...