Daha başladığını bile anlamadık final yapıyorlar! Kanal D Show TV Fox TV pata küte fişleri çektiler o diziler final yapıyor... Sezonu yarılamadan dizilerden final haberleri gelmeye başladı. Sezona büyük reyting umutlarıyla başlayan o dizilerin bileti kesildi, bavulları ellerine verilecek... Kazara Aşk, Son Yaz'dan sonra 3 dizi daha final kararı kaldı. Sizler için final yapacak dizileri derledik. Peki bu diziler neden final yapıyor? İşte kanallardaki yaparak dökümlerinin detayları...
Dizilerde yaprak dökümü meydana gelmeye başladı. Televizyon ekranlarının yeni sezona bomba gibi bir giriş yapması ekranda yaz dizisi olarak çekilmeye başlayan, milyonlarca takipçisiyle dikkatleri çeken yapımlar için final kararı verilmesine neden oldu.
İlk bölümleriyle dikkatleri çeken, fakat ardından yavaş yavaş yaprak dökümü gibi kanalların dizileri final yapma kararı alması herkesi şok etti. Diziler arasında Star TV ekranlarının romantik komedi türündeki Kazara Aşk ile yaprak dökümü başladı ve diğer kanallarda devam etti.