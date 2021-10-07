Daha başladığını bile anlamadık final yapıyorlar! Kanal D Show TV Fox TV pata küte fişleri çektiler o diziler final yapıyor

Final yapacak dizilerden bir tanesi de Kanal D ekranlarından geldi. Baht Oyunu her ne kadar ilk bölümünden bu yana kadar bir hayli takip edilse bile son zamanlarda düşen reyting oranlarından dolayı final kararı aldı. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapımda 16ncı bölümü ile ekranlara veda edecek.