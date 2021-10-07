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    • Televizyon
    • 07.10.2021 13:07
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    • 07.10.2021 13:07
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    Daha başladığını bile anlamadık final yapıyorlar! Kanal D Show TV Fox TV pata küte fişleri çektiler o diziler final yapıyor

    Daha yayın döneminin ortasına gelmeden final furyası başladı bile... Sezon başında televizyon kanalları pek çok yeni yapımı büyük umutlarla izleyici karşısına çıkarmak için kolları sıvıyor. Büyük setler, büyük harcamalar derken, reytinglerde bekletiler karşılanmayınca olanlar oluyor. Son Yaz ve Kazara Aşk dizilerinin finallerinin kesinleşmesinin ardından diğer kanallarda bu furyaya uyarak dizilerinin fişlerini bir bir çekmeye başladı. O haberlerin adresleri de belli. İşte final yapacak diziler ve detayları...

    Daha başladığını bile anlamadık final yapıyorlar!

    Daha başladığını bile anlamadık final yapıyorlar! Kanal D Show TV Fox TV pata küte fişleri çektiler o diziler final yapıyor... Sezonu yarılamadan dizilerden final haberleri gelmeye başladı. Sezona büyük reyting umutlarıyla başlayan o dizilerin bileti kesildi, bavulları ellerine verilecek... Kazara Aşk, Son Yaz'dan sonra 3 dizi daha final kararı kaldı. Sizler için final yapacak dizileri derledik. Peki bu diziler neden final yapıyor? İşte kanallardaki yaparak dökümlerinin detayları...

    Dizilerde yaprak dökümü meydana gelmeye başladı. Televizyon ekranlarının yeni sezona bomba gibi bir giriş yapması ekranda yaz dizisi olarak çekilmeye başlayan, milyonlarca takipçisiyle dikkatleri çeken yapımlar için final kararı verilmesine neden oldu.

    İlk bölümleriyle dikkatleri çeken, fakat ardından yavaş yavaş yaprak dökümü gibi kanalların dizileri final yapma kararı alması herkesi şok etti. Diziler arasında Star TV ekranlarının romantik komedi türündeki Kazara Aşk ile yaprak dökümü başladı ve diğer kanallarda devam etti.

        Geçtiğimiz hafta 13ncü bölümü ile Star TV ekranlarına gelen yapım final yaptı ve bu hafta itibariyle ekranlarda yerini almayacak. Kazara Aşk'tan sonra kanallar 3 farklı yapımın daha fişini çekme kararı aldı.

        FOX TV ekranlarında ilk bölümleriyle herkesi kendisine hayran bırakan Uzak Şehrin Masalı hem konusu hem oyuncu kadrosuyla takdir edilen yapımlar arasında yer almıştı.

        Yayın günü Pazar akşamlarından perşembeye alındı. Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören gibi güçlü isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım 14 Ekim Pazar akşamı 5nci bölümüyle sevenlerine veda edecek.

            Final yapacak dizilerden bir tanesi de Kanal D ekranlarından geldi. Baht Oyunu her ne kadar ilk bölümünden bu yana kadar bir hayli takip edilse bile son zamanlarda düşen reyting oranlarından dolayı final kararı aldı. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapımda 16ncı bölümü ile ekranlara veda edecek.

            YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI!

            Süreç Film'in Show TV için çektiği İçimizden Biri dizisini ilk 3 bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşmuştu. Kanal yönetimi ise dizinin yayın gününü değiştirerek salı akşamına almıştı. Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi, yeni gününde de reytinglerde istenilen sonucu alamadı. Total ve AB gruplarında ilk 10 program arasına giremeyen İçimizden Biri için final kararı alındı.

            Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan'ın paylaştığı, FOX TV'de yayınlanan 'Son Yaz' dizisi final yapıyor. 03 Medya imzalı dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.
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            Haberler Televizyon Daha başladığını bile anlamadık final yapıyorlar! Kanal D Show TV Fox TV pata küte fişleri çektiler o diziler final yapıyor
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