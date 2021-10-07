Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm tek parça full izle! 7 Ekim TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm kesintisiz izle seçeği!

BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?

Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?