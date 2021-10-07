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    • 07.10.2021 16:54
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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm tek parça full izle! 7 Ekim TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm kesintisiz izle seçeği!

    TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Son bölümde yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Son bölümde Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı zor durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kaldı. Yeni bölümde Isabel'den aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 7 Ekim TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm izle seçeneği haberimizde!

    takvim.com.tr
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 4. bölüm tek parça full izle!

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Barbaroslar, 4. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Son bölümüyle heyecanın limitini daha da arttıran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam yaşanılacaklar büyük bir merak konusu oldu. Yeni bölümde Isabel'den aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır? Barbaroslar 4. bölümde yaşanacak tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

    BARBAROSLAR 4. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!

    İşte Barbaroslar yeni bölüm izle seçeneği;

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 4. BÖLÜM İZLE

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 linkini kopyalayarak yeni bölümü izleyebilirsiniz.

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?

        BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

        Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?

        Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?

        Diğer yandan Pietro'nun emriyle Oruç'u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel'i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan Isabel'in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?

        Elleri İshak'ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli'den kalkıp İskenderiye'ye kızının yanına sığınmıştır. İshak'ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo'nun yardımına kim yetişecektir? Despina, babası Yorgo'nun İskenderiye'de saklandığını Oruç'tan gizleyecek midir?
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        Haberler Televizyon Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm tek parça full izle! 7 Ekim TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm kesintisiz izle seçeği!
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