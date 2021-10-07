Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm tek parça full izle! 7 Ekim TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm kesintisiz izle seçeği!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Barbaroslar, 4. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Son bölümüyle heyecanın limitini daha da arttıran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam yaşanılacaklar büyük bir merak konusu oldu. Yeni bölümde Isabel'den aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır? Barbaroslar 4. bölümde yaşanacak tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
BARBAROSLAR 4. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!
İşte Barbaroslar yeni bölüm izle seçeneği;
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 4. BÖLÜM İZLE
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 linkini kopyalayarak yeni bölümü izleyebilirsiniz.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?