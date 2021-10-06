ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman fetihlerle dolu bir sezona başlıyor. Bu sezon projede pek çok isim dikkatleri üzerine çekecek. Şüphesiz ki bu isimlerden birisi Turgut Alp'i canlandıran Rüzgar Aksoy oluyor. Peki, Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Turgut Bey kim oynuyor? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. Meşhur baltasıyla savaştı. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

İşte Turgut Bey'in hayatı;