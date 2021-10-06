Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Rogatus tarihte var mı? Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kuruluş Osman 3. yeni sezonu ile bu akşam ATV ekranlarında olacak ve merakla yeni katılan oyuncuların hayatları araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman Rogatus karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Yıldıray Şahinler'in hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN ROGATUS YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?
7 Şubat 1968 tarihinde dünyaya gelen Yıldıray Şahinler, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev alan Yıldıray Şahinler, daha sonra kamera karşısında da görev almıştır.
2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Yolunda adlı dizide Tayfun Kuzu rolünde oynayan Yıldıray Şahinler 2017 senesinde de Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Mehmet karakterine hayat vermiştir. 2019 senesinde Yedinci Koğuştaki Mucize filminde rol alan Yıldıray Şahinler, son olarak Akıncı adlı dizide Cevdet karakterine can vermiştir. Başarılı oyuncu 1997 yılında Yeşim Koçak ile evlenmiştir.
Rol aldığı diziler:
Gemide
Laleli'de Bir Azize
Anne Babamla Evlensene
Ti Show
Yerim Seni
Oğlum Adam Olacak
Gülşen Abi