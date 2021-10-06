Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Rogatus tarihte var mı? Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kuruluş Osman 3. yeni sezonu ile bu akşam ATV ekranlarında olacak ve merakla yeni katılan oyuncuların hayatları araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman Rogatus karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Yıldıray Şahinler'in hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.