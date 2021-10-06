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    • 06.10.2021 14:02
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    Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Rogatus tarihte var mı? Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı?

    Bu akşam ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezonu başlıyor ve Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Rogatus tarihte var mı? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Dizi severler Kuruluş Osman yeni sezonunda katılan oyuncuların isimlerini duyunca oldukça heyecanlandı ve araştırmalarını hızlandırdı. Peki Kuruluş Osman Rogatus karakterine hayat veren Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı? Yıldıray Şahinler’in hayatına dair merak edilen tüm bilgileri derledik.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman Rogatus kimdir?

    Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Rogatus tarihte var mı? Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kuruluş Osman 3. yeni sezonu ile bu akşam ATV ekranlarında olacak ve merakla yeni katılan oyuncuların hayatları araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman Rogatus karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Yıldıray Şahinler'in hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

    KURULUŞ OSMAN ROGATUS YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

    7 Şubat 1968 tarihinde dünyaya gelen Yıldıray Şahinler, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev alan Yıldıray Şahinler, daha sonra kamera karşısında da görev almıştır.

    2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Yolunda adlı dizide Tayfun Kuzu rolünde oynayan Yıldıray Şahinler 2017 senesinde de Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Mehmet karakterine hayat vermiştir. 2019 senesinde Yedinci Koğuştaki Mucize filminde rol alan Yıldıray Şahinler, son olarak Akıncı adlı dizide Cevdet karakterine can vermiştir. Başarılı oyuncu 1997 yılında Yeşim Koçak ile evlenmiştir.

    Rol aldığı diziler:

    Gemide
    Laleli'de Bir Azize
    Anne Babamla Evlensene
    Ti Show
    Yerim Seni
    Oğlum Adam Olacak
    Gülşen Abi

        HastaneSon Söz Sevginin
        Ayaşlı ve Kiracıları
        Elveda Rumeli
        Avrupa Yakası
        İntikam
        Kayıp
        Ulan İstanbul (Konuk Oyuncu)Snatch Vedat
        Hayat Yolunda (Tayfun Kuzu)
        İçerde (Hasan Alyanak) – 2016-2017
        Ufak Tefek Cinayetler (Mehmet) – 2017-2018
        7. Koğuştaki Mucize – 2019
        Ferhat ile Şirin – 2019
        Akıncı (Cevdet) – 2021

        Rol aldığı filmler

        İhtiyar Balıkçı ve Deniz – İstanbul Halk Tiyatrosu – 2014
        Doğumgünü Partisi : Harold Pinter – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2011
        Alevli Günler : Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu – 2010
        Gagarin Sokağı : Gregory Burke – İstanbul Halk Tiyatrosu – 2009
        Vişne Bahçesi : Anton Çehov – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2008
        Tozlu Çizmeler : İsmet Küntay – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2007
        Can Tarlası : Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu – 2006
        Barut Fıçısı : Dejan Dukovski – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2005

        Belden Aşağı Vurmak : Richard Dresser – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2004
        Salı Ziyaretleri : Jeff Baron – Tiyatrokare – 2003
        Gılgameş : Zeynep Avcı – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2002
        Midasın Kulakları : Güngör Dilmen – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2002
        Opla Zonun Dramı : Berkun Oya – Tiyatro Krek – 2001
        Suç Ve Ceza : Fyodor Mihayloviç Dostoyevski – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2001
        Kuyruklu Yıldız Altında : Hüseyin Rahmi Gürpınat – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1997
        Askerliğim \ "Biloxi Blues" : "Neil Simon – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1994
        Çıkmaz Sokak Çocukları : Lyle Kessler – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1991
        İlk Gençliğim : Neil Simon – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1991
        Theope – Çoşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1990
        Kırmızı Pabuçlar : Hans Christian Andersen – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1990
        Genç Osman : Turan Oflazoğlu – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1988
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Rogatus tarihte var mı? Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı?
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