Kuruluş Osman Kosses kimdir? Kosses tarihte var mı? Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman 3. yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ve 6 Ekim yani bu akşam başlıyor. Kadroya eklenen yeni oyuncuların hayatları merak konusu oldu, peki Kosses karakterine hayat veren Serhat Kılıç kimdir? İşte tüm bilgiler...
KOSES TARİHTE VAR MI?
Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi (? - 1328), Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.
KURULUŞ OSMAN KOSES KİMDİR? SERHAT KILIÇ KAÇ YAŞINDA?
8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okudu.
Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne aldı.
Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.
Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.