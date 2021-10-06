Kuruluş Osman Kosses kimdir? Kosses tarihte var mı? Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman 3. yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ve 6 Ekim yani bu akşam başlıyor. Kadroya eklenen yeni oyuncuların hayatları merak konusu oldu, peki Kosses karakterine hayat veren Serhat Kılıç kimdir? İşte tüm bilgiler...