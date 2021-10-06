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    • 06.10.2021 14:00
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    Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru kimdir, tarihte var mı? Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu?

    Kuruluş Osman'ın 3. sezonu başlıyor. Heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Yeni sezon ilk bölümde Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olacak. Peki, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses kimdir, tarihte var mı? Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu? İşte merak edilenler...

    Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses kimdir?

    3. sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman 65. bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak. Yeni sezonda pek çok önemli isim dizinin kadrosuna katıldı. Yeni bölümde Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in dikkatini çekiyor. Peki, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses kimdir, tarihte var mı? Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu? İşte tüm bilgiler...

    HARMANKAYA TEKFURU MİKHAEL KOSSES KİMDİR?

    Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

    İşte Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses (Köse Mihal) hayatı;

    Osmanlı tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Mikhael Kosses, başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya (Hadrianoi) ve havalisinin tekfurluğunu yapan bir Bizans soylusudur.

    Tarihçiler Mikhael Kosses'in kökeni konusunda değişik iddialarda bulunmuşlardır. Tarihçi Joseph von Hammer, Mikhael Kosses'in Bizans'ta uzun yıllar hüküm süren (1259-1453) Palaiologos hanedanından olduğunu iddia etmiştir.

    OSMANLI SAFLARINA KATILDI

    Osmanlı tarihçilerine göre Eskişehir Türk beyiyle Osman Gazi arasındaki bir çarpışmada karşı tarafta bulunan Mihal Bey esir düşmüş, Osman Bey Mikhael Kosses'in yiğitliğine karşılık kendisini serbest bırakmıştır.

        Mihal Bey, Osman Gazi ile dostane ilişkisi sebebiyle 1313'de Müslüman olmuş, bunun üzerine Osman Bey'in teklifiyle Abdullah adını almıştır. Böylelikle adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

        Kuruluş döneminde Osmanlı'ya büyük katkıları olan Abdullah Mihal Gazi, gerek kendisi, gerek oğul ve torunları Osmanlı fetihlerinde önemli başarılar göstermişlerdir. Osmanlı fetihlerinde büyük rolü olan Akıncı teşkilatının kurucusu da olan Abdullah Mihal Gazi, Orhan Gazi zamanında Bursa'nın fethinede katıldıktan sonra 1328 de ölmüştür. Türbesi Harmanköy'de bulunmaktadır.

        Orhan'ın doğumu herkesi sevince boğuyor!

        'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru kimdir, tarihte var mı? Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu?
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