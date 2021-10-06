Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru kimdir, tarihte var mı? Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu?

3. sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman 65. bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak. Yeni sezonda pek çok önemli isim dizinin kadrosuna katıldı. Yeni bölümde Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in dikkatini çekiyor. Peki, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses kimdir, tarihte var mı? Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu? İşte tüm bilgiler...

HARMANKAYA TEKFURU MİKHAEL KOSSES KİMDİR?

Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

İşte Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses (Köse Mihal) hayatı;