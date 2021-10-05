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    • 05.10.2021 18:52
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    Masumlar Apartmanı 41. bölüm canlı full izle! 5 Ekim TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, 41. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Son bölümüyle heyecanın limitini daha da arttıran Masumlar Apartmanı'nda bu akşam Gülben'den şoke eden itiraf gelecek. Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla evde tatlı bir telaş başlayacak. Han ise babasının söylediği bazı sözlerin altından eziliyor. Masumlar Apartmanı 41. bölümde yaşanacak tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Masumlar Apartmanı 41. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 5 Ekim TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle seçeneği haberimizde!

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 41. bölüm canlı full izle!

    Masumlar Apartmanı her Salı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Son bölümünde heyecanının limitini aşan Masumlar Apartmanı 41. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu bağlamda dizinin fanatikleri Masumlar Apartmanı canlı izle seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Masumlar Apartmanı 41. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 5 Ekim TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle seçeneği haberimizde!

    MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!

    İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle seçeneği;

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    MASUMLAR APARTMANI 41. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

    Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir

    Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

        Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

        Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

        Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır.

        Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.

        Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.
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        Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı 41. bölüm canlı full izle! 5 Ekim TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
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