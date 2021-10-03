Osman Sınav'dan yeni dizi! Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncuları kimler, konusu ne? İşte fragman!

Türk televizyon tarihinin akıllarda iz bırakan dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yerini dolduracak yeni bir dizi geliyor. Yeni Kurtlar Vadisi diye de konuşulan Yalnız Kurt dizisi, bomba gibi oyuncu kadrosu ve konusu ile çok iddialı. Usta yönetmen Osman Sınav diziyi oğlu ile birlikte çekecek. Dizinin başrol oyuncuları da açıklandı. Dizinin oyuncu kadrosun da Cihan Ünal ve Hasan Deniz gibi isimler yer alırken, Osman Sınav bununla kalmayarak Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinden flaş bir transfer yaptı. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncuları kimler, konusu ne? İşte merakla beklenen fragman ve dizi hakkında detaylı bilgiler...
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Özellikle Kurtlar Vadisi, Teşkilat ve EDHO'nun hayranları tarafından merak edilen Yalnız Kurt dizisinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde diziye dair yeni gelişmeler geldikme Takvim.com.tr'den detayları paylaşılacaktır. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı yönetmen M. Çağatay Tosun, usta yapımcı Osman Sınav'la el sıkıştı. Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinden son anda karşılıklı anlaşarak ayrılan Tosun, Yalnız Kurt'la anlaştı.
YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'ne benzer bir yapım olacak. Devlet , terör, casusluk gibi konular ile ilerleyecek. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da Yalnız Kurt'un ikinci yönetmeni olarak görev yapacak. Dizinin büyük ses getirmesi ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarını oldukça memnun etmesi bekleniyor.
YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?
Her ne kadar dizinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı bilinmese de dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş duyuruluyor. Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek gibi efsane dizileri çıkaran yönetmen Osman Sınav bu kez Yalnız Kurt dizisinin yönetmenliğini üstleniyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı grubun süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu üstleniyor.
Usta oyuncu Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Denizyaran dizide Alpay Kurtdoğlu karakterini canlandıracak.
Demir Kadın Neslican, İşte Bu Benim Masalım, Kim Daha Mutlu, 4N1K gibi yapımlarda yer alan yakışıklı oyuncu Hasan Denizyaran da Yalnız Kurt dizisinde başrol oyuncusu oldu.
YALNIZ KURT CİHAN ÜNAL KİMDİR?
Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Ankara Operası viyola sanatçılarından Mete Ünal abisidir. Tiyatro sanatçısı Hepşen Akar ablasıdır. Babası ilkokul öğretmeni Hüseyin Ünal, annesi Rahiye Ünal'dır.
İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdi. 1960-1964 yılları arasında, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu "Radyo Tiyatrosu" Programlarında ve Ankara Radyosu "Arkası Yarın" Programlarında çalıştı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı.
1964'de Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. 1969'da Konsevatuvarın Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.
1971-1973 arasında Ankara Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973-1982 arasında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi. 1969-1982 arasında Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü'nde, 1987-2000 arasında ise İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretmenlik yaptı.
1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada dil eğitimi yanında Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini sürdürdü.
1982'de bazı özel nedenler yüzünden Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. 1989 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na geçti, 1989'da 'Evita'daki 'Che' rolünü canlandırdı.
1980 yılında TRT'de yayınlanan Yücel Çakmaklı'nın yönettiği ''IV.Murat'' dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı. 1985'de yine Yücel Çakmaklı'nın yönettiği ''Kuruluş'' dizisinde ''Osman Gazi'' rolünü oynadı. 1995'de Gencay Gürün'ün kurduğu Tiyatro İstanbul'a geçti.
2000 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.
Cihan Ünal, İngiltere'deki Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, diksiyon, spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk dersleri vermektedir.
Evlilikleri
Cihan Ünal toplamda 4 kez evlendi.
1.evliliği: Cihan Ünal, 1970 yılında ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak Ünal (d.1977) adında bir kızı oldu.
2.evliliği: Cihan Ünal, 1983 yılında sinema oyuncusu Türkan Şoray ile evlendi. 1987 yılında boşandı. Yağmur Ünal (d.1985 ) adında bir kızı vardır.
3.evliliği: ?
4.evliliği: 1998 yılında tanıştığı Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde viyolonsel sanatçısı Nazlı Tazebay ile 2000 yılında evlendi. Nisan 2002'de boşandı.
Filmleri ve Dizileri
1971 - Damdaki Kemancı
1974 - Şeytan
1975 - Yargıç ve Celladı
1977 - Gül ve Bülbül
1980 - IV. Murat
1980 - Yedi Kocalı Hürmüz
1981 - Bağdat Hatun
1981 - Herhangi Bir Kadın
1982 - Seni Kalbime Gömdüm
1982 - Mine
1982 - Gazap Rüzgarları
1982 - O Kadın
1983 - Seni Seviyorum
1983 - İhtiras Fırtınası
1984 - Bir Sevgi İstiyorum
1985 - Körebe
1985 - Bir Kadın Bir Hayat
1987 - Kalbimdeki Düşman
1987 - Kuruluş – Osmancık
1988 - Gece Dansı Tutsakları
1988 - Türk Vakıf Medeniyeti
2001 - Nisan Yağmuru
2004 - Kadın İsterse
2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 - Söz
Oynadığı Tiyatro Oyunları
1980 - Kral Lear : William Sahakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu
1980 - Bağdat Hatun : Güngör Dilmen – Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot : Anatoli Vasilyeviç Lunaçarski – Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - Harould ve Maude : Colin Higgins – Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - Sevgili Doktor : Neil SimonAnton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu
1974 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer – Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiyl – Ankara Devlet Tiyatrosu
1972 - Hastalık Hastası : Moliere – Ankara Devlet Tiyatrosu
1972 - Fatih (oyun) : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman – Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Becket Yahut Tanrılarının Şerefi : Jean Anouilh – Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Romeo ile Jüliet : William Sahakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu
1970 - IV.Murat (oyun) : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu
1968 - Andromak : Jean Racine – Ankara Devlet Tiyatrosu
1967 - Bir Bardak Su Yahut Sebeb ve Neticeler : Eugène Scribe – Ankara Devlet Tiyatrosu
1964 - Rüya Oyunu : August Strındberg – Ankara Devlet Tiyatrosu