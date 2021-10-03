Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.10.2021 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2021 10:02
    ABONE OL

    Osman Sınav'dan yeni dizi! Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncuları kimler, konusu ne? İşte fragman!

    Türkiye'nin ses getiren dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'dan efsane bir yeni dizi geliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt adlı dizi Kurtlar Vadisi'nin konusuna yakın olacağı konuşuluyor. Dizinin başrol oyuncuları da belli oldu. Ayrıca Osman Sınav, Alp Arslan Büyük Selçuklu'dan flaş bir transfer yaptı. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncuları kimler, konusu ne? Fragman yayımlandı mı? İşte diziye dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Osman Sınav’dan yeni dizi! Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

    Türk televizyon tarihinin akıllarda iz bırakan dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yerini dolduracak yeni bir dizi geliyor. Yeni Kurtlar Vadisi diye de konuşulan Yalnız Kurt dizisi, bomba gibi oyuncu kadrosu ve konusu ile çok iddialı. Usta yönetmen Osman Sınav diziyi oğlu ile birlikte çekecek. Dizinin başrol oyuncuları da açıklandı. Dizinin oyuncu kadrosun da Cihan Ünal ve Hasan Deniz gibi isimler yer alırken, Osman Sınav bununla kalmayarak Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinden flaş bir transfer yaptı. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncuları kimler, konusu ne? İşte merakla beklenen fragman ve dizi hakkında detaylı bilgiler...

    YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Özellikle Kurtlar Vadisi, Teşkilat ve EDHO'nun hayranları tarafından merak edilen Yalnız Kurt dizisinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde diziye dair yeni gelişmeler geldikme Takvim.com.tr'den detayları paylaşılacaktır. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı yönetmen M. Çağatay Tosun, usta yapımcı Osman Sınav'la el sıkıştı. Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinden son anda karşılıklı anlaşarak ayrılan Tosun, Yalnız Kurt'la anlaştı.

    YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'ne benzer bir yapım olacak. Devlet , terör, casusluk gibi konular ile ilerleyecek. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da Yalnız Kurt'un ikinci yönetmeni olarak görev yapacak. Dizinin büyük ses getirmesi ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarını oldukça memnun etmesi bekleniyor.

    YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

    Her ne kadar dizinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı bilinmese de dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş duyuruluyor. Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek gibi efsane dizileri çıkaran yönetmen Osman Sınav bu kez Yalnız Kurt dizisinin yönetmenliğini üstleniyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı grubun süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu üstleniyor.

    Usta oyuncu Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Denizyaran dizide Alpay Kurtdoğlu karakterini canlandıracak.

    Demir Kadın Neslican, İşte Bu Benim Masalım, Kim Daha Mutlu, 4N1K gibi yapımlarda yer alan yakışıklı oyuncu Hasan Denizyaran da Yalnız Kurt dizisinde başrol oyuncusu oldu.

    YALNIZ KURT CİHAN ÜNAL KİMDİR?

    Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Ankara Operası viyola sanatçılarından Mete Ünal abisidir. Tiyatro sanatçısı Hepşen Akar ablasıdır. Babası ilkokul öğretmeni Hüseyin Ünal, annesi Rahiye Ünal'dır.

    İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdi. 1960-1964 yılları arasında, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu "Radyo Tiyatrosu" Programlarında ve Ankara Radyosu "Arkası Yarın" Programlarında çalıştı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı.

    1964'de Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. 1969'da Konsevatuvarın Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.

    1971-1973 arasında Ankara Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973-1982 arasında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi. 1969-1982 arasında Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü'nde, 1987-2000 arasında ise İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretmenlik yaptı.

    1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada dil eğitimi yanında Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini sürdürdü.

    1982'de bazı özel nedenler yüzünden Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. 1989 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na geçti, 1989'da 'Evita'daki 'Che' rolünü canlandırdı.

    1980 yılında TRT'de yayınlanan Yücel Çakmaklı'nın yönettiği ''IV.Murat'' dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı. 1985'de yine Yücel Çakmaklı'nın yönettiği ''Kuruluş'' dizisinde ''Osman Gazi'' rolünü oynadı. 1995'de Gencay Gürün'ün kurduğu Tiyatro İstanbul'a geçti.

    2000 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

    Cihan Ünal, İngiltere'deki Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, diksiyon, spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk dersleri vermektedir.

    Evlilikleri

    Cihan Ünal toplamda 4 kez evlendi.

    1.evliliği: Cihan Ünal, 1970 yılında ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak Ünal (d.1977) adında bir kızı oldu.

    2.evliliği: Cihan Ünal, 1983 yılında sinema oyuncusu Türkan Şoray ile evlendi. 1987 yılında boşandı. Yağmur Ünal (d.1985 ) adında bir kızı vardır.

    3.evliliği: ?

    4.evliliği: 1998 yılında tanıştığı Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde viyolonsel sanatçısı Nazlı Tazebay ile 2000 yılında evlendi. Nisan 2002'de boşandı.

    Filmleri ve Dizileri

    1971 - Damdaki Kemancı

    1974 - Şeytan

    1975 - Yargıç ve Celladı

    1977 - Gül ve Bülbül

    1980 - IV. Murat

    1980 - Yedi Kocalı Hürmüz

    1981 - Bağdat Hatun

    1981 - Herhangi Bir Kadın

    1982 - Seni Kalbime Gömdüm

    1982 - Mine

    1982 - Gazap Rüzgarları

    1982 - O Kadın

    1983 - Seni Seviyorum

    1983 - İhtiras Fırtınası

    1984 - Bir Sevgi İstiyorum

    1985 - Körebe

    1985 - Bir Kadın Bir Hayat

    1987 - Kalbimdeki Düşman

    1987 - Kuruluş – Osmancık

    1988 - Gece Dansı Tutsakları

    1988 - Türk Vakıf Medeniyeti

    2001 - Nisan Yağmuru

    2004 - Kadın İsterse

    2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

    2017 - Söz

    Oynadığı Tiyatro Oyunları

    1980 - Kral Lear : William Sahakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1980 - Bağdat Hatun : Güngör Dilmen – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1978 - Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot : Anatoli Vasilyeviç Lunaçarski – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1977 - Harould ve Maude : Colin Higgins – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1976 - Sevgili Doktor : Neil SimonAnton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1974 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1973 - Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiyl – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1972 - Hastalık Hastası : Moliere – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1972 - Fatih (oyun) : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1971 - Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1971 - Becket Yahut Tanrılarının Şerefi : Jean Anouilh – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1971 - Romeo ile Jüliet : William Sahakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1970 - IV.Murat (oyun) : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1968 - Andromak : Jean Racine – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1967 - Bir Bardak Su Yahut Sebeb ve Neticeler : Eugène Scribe – Ankara Devlet Tiyatrosu

    1964 - Rüya Oyunu : August Strındberg – Ankara Devlet Tiyatrosu

        1964 - Peter Pan : James Matthew Barrie – Ankara Devlet Tiyatrosu

        1963 - Jülius Sezar : William Sahakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu

        1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner – Ankara Devlet Tiyatrosu

        1969 - Damdaki Kemancı : Sholem Aleichem – Ankara Devlet Tiyatrosu

        1979 - Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil – Egemen Bostancı Tiyatrosu

        1994 - Vanya Dayı : Anton Çehov – İstanbul Şehir Tiyatrosu

        1989 - Evita (müzikal) : Andrew Lloyd WebberTim Rice – İstanbul Şehir Tiyatrosu

        1991 - Günaydın Mr. Weill : Haldun Dormen – Dormen Tiyatrosu

        1996 - Aktör Kean : Raymund FitzSimons – Tiyatro İstanbul

        Çetin Ceviz

        Yeni Baştan

        Sanat-(Art)

        Dönme Dolap (oyun)

        Altı Haftada Altı Dans Dersi

        Şen Dul

        Ödülleri

        1972 - 4. Murat ve Becket rolleriyle Ankara Sanatseverler Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

        1973 - Fatih rolüyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti En İyi Aktör Ödülü.

        1985 - Hürriyet Gazetesi – Altın Kelebek, Sinemada En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

        1997 - Aktör Kean rolüyle Avni Dilligil En iyi Aktör Ödülü.

        1998 - Sadri Alışık Ödülleri En iyi Erkek oyuncu Ödülü.Sanat'taki (Art) rolüyle.

        2000 - Türk Dil Kurumu Özel Ödülü.

        2003 - 2004 Akademik yılı Hacettepe Üniversitesi "Sanat Ödülü"

        YALNIZ KURT HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

        Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Boyu 1,88 metredir.

        Oynadığı diziler:

        Sungurlar

        Hayat Sevince Güzel

        İşte Bu Benim Masalım
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Okulda korona çıkarsa ne olacak?
        Haberler Televizyon Osman Sınav'dan yeni dizi! Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncuları kimler, konusu ne? İşte fragman!
            SON DAKİKA