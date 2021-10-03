Osman Sınav'dan yeni dizi! Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncuları kimler, konusu ne? İşte fragman!

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Özellikle Kurtlar Vadisi, Teşkilat ve EDHO'nun hayranları tarafından merak edilen Yalnız Kurt dizisinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde diziye dair yeni gelişmeler geldikme Takvim.com.tr'den detayları paylaşılacaktır. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı yönetmen M. Çağatay Tosun, usta yapımcı Osman Sınav'la el sıkıştı. Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinden son anda karşılıklı anlaşarak ayrılan Tosun, Yalnız Kurt'la anlaştı.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'ne benzer bir yapım olacak. Devlet , terör, casusluk gibi konular ile ilerleyecek. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da Yalnız Kurt'un ikinci yönetmeni olarak görev yapacak. Dizinin büyük ses getirmesi ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarını oldukça memnun etmesi bekleniyor.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Her ne kadar dizinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı bilinmese de dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş duyuruluyor. Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek gibi efsane dizileri çıkaran yönetmen Osman Sınav bu kez Yalnız Kurt dizisinin yönetmenliğini üstleniyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı grubun süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu üstleniyor.

Usta oyuncu Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Denizyaran dizide Alpay Kurtdoğlu karakterini canlandıracak.

Demir Kadın Neslican, İşte Bu Benim Masalım, Kim Daha Mutlu, 4N1K gibi yapımlarda yer alan yakışıklı oyuncu Hasan Denizyaran da Yalnız Kurt dizisinde başrol oyuncusu oldu.