İlayda Alişan kimdir? Kırmızı Oda Süveyda'nın hikayesi ne, başına ne geldi? Süveyda'nın hastalığı ne? Tek boynuzlu at...

Kırmızı Oda yepyeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana gelen dizide özellikle genç oyuncu İlayda Alişan'ın canlandırdığı Süveyda karakterinin hayat hikayesi ilgi gördü. Diziyi izleyenler Kırmızı Oda Süveyda'nın hikayesi ne, başına ne geldi? Süveyda'nın hastalığı ne? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Tek boynuzlu atın hikayesi ne? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 45. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da ekranlara gelecek olan dizinin fragmanında Süveyda'nın hikayesinin çözüldüğü görülüyor. İşte Süveyda'nın yaşadığı travma...
KIRMIZI ODA SÜVEYDA'NIN HİKAYESİ NE, BAŞINA NE GELDİ?
Süveyda annesinin zoru ile Kırmızı Oda'ya girer. Annesi önce kızının başına gelenleri anlatmaz. Sadece Süveyda'nın sık sık hırsızlık yaptığını söyler. Daha sonraki sahnelerde Süveyda içini açmaya başlar. En sonunda da küçükken bir gece evden kaçtığı sırada bir erkek tarafından tacize uğradığı ortaya çıkar. Bu travmayı atlatamayan Süveyda'da hastalık ortaya çıkar.
Öte yandan Süveyda'nın üvey evlat olduğu ortaya çıkar. Annesi ve babasının onu henüz bebekken eve getirdiği ardından da gerçeği hiç söylemediği öğrenilir.
SÜVEYDA'NIN HASTALIĞI NE?
Süveyda'nın hastalığı Kleptomani'dir. Hastalık "Gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsü" olarak tanımlanır. Türkçeye "Çalma Deliliği" olarak çevrilebilir. Bilinen hırsızlarının aksine, çalma hastaları kişisel kazanç elde etmek, cesaretlerini sınamak, intikam almak, dikkat çekmek veya isyankâr olmak için hırsızlık yapmazlar.
Çalma atakları genellikle kendiliğinden, planlamadan ve başka bir kişiden yardım almadan gerçekleşir. Kleptomani hastaları çoğunlukla mağazalar ve süpermarketler gibi halka açık yerlerde hırsızlık yaparlar. Bazıları ise arkadaş ortamlarında ya da bulundukları parti, davet gibi sosyal ortamlarda başkalarının eşyalarını çalabilir.
Üniversite öğrencisi olan Süveyda da Kleptomani hastalığı bulunuyor. Bu nedenle bulunduğu neredeyse her ortamda bir şeyler çalıyor. Özellikle ata olan ilgisinden tek başlı at figürü olan şeyleri çalıyor.
TEK BOYNUZLU AT'IN HİKAYESİ NEDİR?
Tek boynuzlu at mitolojik bir evsanevi yaratıktır. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar. Saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan bir hayvan.
SÜVEYDA NE DEMEK, ANLAMI NE?
Süveyda ismi kalp mertebeleri anlamına gelmektedir. Tasavvufta kalbin çeşitil mertebeleri bulunmaktadır. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalardan biri de Süveyda'dır. Süveyda kelimesinin anlamı "kalpte olan siyah nokta ve kalpteki belirgin siyah benek" olarak tanımlanmaktadır. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına süveyda anlamı verilmektedir.
Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda adının anlamını ''Süveyda adını dedem koymuş. Ben doğmadan önce ölmüş. Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek, kalpteki gizli benek.'' şeklinde açıklamıştır.
İLAYDA ALİŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.
İlayda Alişan, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırdı.
2021 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır.