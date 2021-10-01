İlayda Alişan kimdir? Kırmızı Oda Süveyda'nın hikayesi ne, başına ne geldi? Süveyda'nın hastalığı ne? Tek boynuzlu at...

Kırmızı Oda yepyeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana gelen dizide özellikle genç oyuncu İlayda Alişan'ın canlandırdığı Süveyda karakterinin hayat hikayesi ilgi gördü. Diziyi izleyenler Kırmızı Oda Süveyda'nın hikayesi ne, başına ne geldi? Süveyda'nın hastalığı ne? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Tek boynuzlu atın hikayesi ne? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 45. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da ekranlara gelecek olan dizinin fragmanında Süveyda'nın hikayesinin çözüldüğü görülüyor. İşte Süveyda'nın yaşadığı travma...

KIRMIZI ODA SÜVEYDA'NIN HİKAYESİ NE, BAŞINA NE GELDİ?

Süveyda annesinin zoru ile Kırmızı Oda'ya girer. Annesi önce kızının başına gelenleri anlatmaz. Sadece Süveyda'nın sık sık hırsızlık yaptığını söyler. Daha sonraki sahnelerde Süveyda içini açmaya başlar. En sonunda da küçükken bir gece evden kaçtığı sırada bir erkek tarafından tacize uğradığı ortaya çıkar. Bu travmayı atlatamayan Süveyda'da hastalık ortaya çıkar.

Öte yandan Süveyda'nın üvey evlat olduğu ortaya çıkar. Annesi ve babasının onu henüz bebekken eve getirdiği ardından da gerçeği hiç söylemediği öğrenilir.