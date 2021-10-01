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    • 01.10.2021 22:30
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    Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta ne olmuştur?

    Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir sorusuna yanıt arıyor. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan soruların yanıtları merak ediliyor.

    Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken soru!

    Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Soru hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalar yapıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?

    A: Ankaragücü teknik direktörü kaleye geçmiştir.

    B: Maç başlamadan kırmızı kartr çıkmıştır.

    C: Hakeme çarpan top kaleye girip gol olmuştur.

    D: Toplam beş penaltı kaçmıştır.

    Doğru cevap: C: Hakeme çarpan top kaleye girip gol olmuştur.

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    Haberler Televizyon Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta ne olmuştur?
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