AŞK 101 hangi lisede çekiliyor? Netflix AŞK 101 yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Final mi yapacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üçüncü sezonu olmayacak ve final yapacak olan dizideki lisenin nerede olduğu izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Dışlanmış bir grup gencin hikayesini anlatan AŞK 101 hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.