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    • 28.09.2021 12:52
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    MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE LİNKİ 28 Eylül 2021 | Hatay'daki Şen Kardeşler cinayetinde son dakika! Labit Karakuş...

    Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Hatay'daki vahşi cinayet! Tesadüf mü planlı mı? Şüpheler, gerçekler, ihtimaller! Kafa karıştıran telefon sinyali! Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor! 86 yaşında kayıp bir kadın, bulunan eşyalar, kuşkulandıran detaylar! Hatice Dağlı'nın şüpheli kaybı ve daha fazlası 28 Eylül 2021 Müge Anlı'nın bugünkü programında.

    Müge Anlı’da bugün yaşananlar 28 Eylül

    Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

    Hatay'daki vahşi cinayet! Tesadüf mü planlı mı? Şüpheler, gerçekler, ihtimaller! Kafa karıştıran telefon sinyali! Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor!

    Şen kardeşlerin katili kim? Şüpheli 2 bakıcı! Mehmet ve Hüseyin Şen'i kim öldürdü? Evlerinde saldırıya uğrayan iki kardeş, bakıcıları ve aile dostları! Çarpıcı iddialar, yanıt bekleyen sorular...

        Müge Anlı canlı yayınında gelen son dakika bilgisine göre Labit Karakuş'un aracında bir kadına ait saç telleri bulundu. Ayrıca Labit Karakuş'tan DNA örneği de alındı.

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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE LİNKİ 28 Eylül 2021 | Hatay'daki Şen Kardeşler cinayetinde son dakika! Labit Karakuş...
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