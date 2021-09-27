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    • Televizyon
    • 27.09.2021 10:02
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    • 27.09.2021 10:02
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 27 Eylül 2021 | Hatay'daki vahşi cinayette son dakika! Şen kardeşlerin katili kim?

    Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Hatay'daki vahşi cinayet! Tesadüf mü planlı mı? Şüpheler, gerçekler, ihtimaller! Kafa karıştıran telefon sinyali! Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor! 86 yaşında kayıp bir kadın, bulunan eşyalar, kuşkulandıran detaylar! Hatice Dağlı'nnın şüpheli kaybı ve daha fazlası 27 Eylül 2021 Müge Anlı'nın bugünkü programında.

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN

    Hatay'daki vahşi cinayet! Tesadüf mü planlı mı? Şüpheler, gerçekler, ihtimaller! Kafa karıştıran telefon sinyali! Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor!

    Şen kardeşlerin katili kim? Şüpheli 2 bakıcı! Mehmet ve Hüseyin Şen'i kim öldürdü? Evlerinde saldırıya uğrayan iki kardeş, bakıcıları ve aile dostları! Çarpıcı iddialar, yanıt bekleyen sorular... Emel Cengiz neler söyledi, merak edilenlere ne yanıt verdi? Hüseyin Şen'in yakın dostu Müge Anlı canlı yayınında!

        Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı - koca, define tartışması! Çarpıcı iddialar, arazi anlaşması! Yasa dışı işler mi yoksa aile içi husumet mi? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ın katili kim?
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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 27 Eylül 2021 | Hatay'daki vahşi cinayette son dakika! Şen kardeşlerin katili kim?
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