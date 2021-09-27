MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 27 Eylül 2021 | Hatay'daki vahşi cinayette son dakika! Şen kardeşlerin katili kim?

Şen kardeşlerin katili kim? Şüpheli 2 bakıcı! Mehmet ve Hüseyin Şen'i kim öldürdü? Evlerinde saldırıya uğrayan iki kardeş, bakıcıları ve aile dostları! Çarpıcı iddialar, yanıt bekleyen sorular... Emel Cengiz neler söyledi, merak edilenlere ne yanıt verdi? Hüseyin Şen'in yakın dostu Müge Anlı canlı yayınında!