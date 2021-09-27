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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (29 Eylül 2021) Fatma için zor karar! Annesine mi Ahmet'e mi gidecek?

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek. Melahat ablanın herkesi gözyaşlarına boğacak hayat hikayesi… Kızı Fatma’yı, Ahmet’in elinden kurtarabilecek mi? Ahmet’in sosyal medyada paylaştığı çok konuşulacak. Yıldıray ile Rukiye karşı karşıya gelecek! gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Zemzem hanım, eşi Zeki ile canlı yayında hesaplaşacak! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da son bölümde.

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL CANLI YAYIN

    MELAHAT ABLANIN HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞACAK HAYAT HİKAYESİ… KIZI FATMA'YI, AHMET'İN ELİNDEN KURTARABİLECEK Mİ?

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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (29 Eylül 2021) Fatma için zor karar! Annesine mi Ahmet'e mi gidecek?
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