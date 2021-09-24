Kırmızı Oda 44 bölüm full izle tek parça! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm izleme ekranı! TV8 HD canlı yayın... Kırmızı Oda yeni sezon oyuncularıyla dikkat çekiyor. Özellikle Rezzan'ın gerçek hikayesi bir hayli merak ediliyor. 44. bölümünde Rezzan'ın hikayesinin tamamını izlemek isteyenler 24 Eylül (bu akşam) saat 20:00'a televizyonlarının başında olacak. TV8 ekranında yayınlanan Kırmıızı Oda'nın yeni bölümünü tek parça, full HD izlemek için haberimizde linkini bulabilirsiniz.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Her hafta Cuma günü yayınlanana Kırmızı Oda'nın 44. bölümü 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.
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REZZAN'IN HİKAYESİ NEDİR?
Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı öne sürüldü. Kitaptaki bu bölüme göre Rezzan'ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan'ın bir ablası var, ancak henüz dizide yer almayan ablası annesinin baskılarına dayamayarak intihar etmişti.
NİHAL YALÇIN KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Rezzan'a hayat veren Nihal Yalçın 40 yaşındadır. 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.
Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı.
2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009'da Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünde izleyicinin karşısına çıktı.
Son olarak Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.